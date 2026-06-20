Vila Nova faz quatro gols no 1º tempo, vence Náutico e lidera a Série B de forma provisória Estadão Conteúdo 20.06.26 22h02 O Vila Nova assumiu a liderança provisória da Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer por 4 a 3 o Náutico, neste sábado, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela 14ª rodada. O jogo foi intenso, mas definido no primeiro tempo quando o time da casa marcou seus quatro gols. Com 28 pontos, o time goiano agora vai torcer por tropeço do são Bernardo, com 25, e que domingo recebe o Juventude, no estádio Primeiro de Maio. Se o time paulista vencer, também irá aos 28 pontos, com oito vitórias, e, neste momento, tem melhor saldo de gols: 10 a 7. O Náutico continua com 20 pontos, em sétimo lugar. O Vila Nova fez um primeiro tempo espetacular marcando dois gols em oito minutos. Janderson fez o primeiro, aos quatro, e André Luis, o segundo, aos oito. O time goiano manteve um ritmo intenso, aproveitou o descontrole do adversário e ampliou, aos 18, de novo com Janderson. O Náutico ainda diminuiu com Dodô, aos 36, porém, nos minutos finais sofreu o quarto gol, marcado por Ryan, aos 42. Ir para o intervalo com vantagem tão ruim não tirou a disposição de ração do técnico Hélio dos anjos, do Náutico, que reagiu no segundo tempo. O segundo gol foi marcado por Vinicius, aos 20 minutos. O visitante manteve a busca por gols e marcou o terceiro já nos acréscimos, aos 46 minutos, com Luiz Claudio. FICHA TÉCNICA VILA NOVA-GO 4 X 3 NÁUTICO VILA NOVA-GO - Helton Leite; Nathan Camargo, Tiago, Caio Marcelo e Higor; Willian Machado, João Vieira (Enzo) e Dodô (Dudu); Janderson (Emerson Urso), André Luis (Dellatorre) e Ryan (Hayner). Técnico: Guto Ferreira. NÁUTICO - Muriel; Reginaldo (Arnaldo - Léo Lance), Mateus Silva (Matheus Ribeiro), Betão e Igor Fernandes; Leonai (Luiz Claudio), Wanderson, Luis Felipe e Dodô; Vinícius e Victor Andrade (Felipe Cardoso). Técnico: Hélio dos Anjos. GOLS - Janderson, aos 4 e 18, André Luis, aos 8, Dodô, aos 36,Ryan, aos 42; Vinícius, aos 20, e Luiz Claudio, aos 46 do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Emerson Urso e Tiago (VIL). Mateus Silva (NAU) ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS) RENDA - R$ 142.670,00 PÚBLICO - 6.544 torcedores LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Vila Nova Náutico COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Com novas camisas de treino, Remo se reapresenta sem 8 atletas que estão em negociação Elenco azulino voltou aos trabalhos no Baenão neste sábado (20); oito atletas seguem em treinamento remoto devido a negociações em andamento 20.06.26 21h24 FUTEBOL Após férias, jogadores do Remo se reapresentam no Baenão visando a Série A e Copa do Brasil Elenco azulino passa por avaliações médicas e físicas antes de retomar atividades em campo 20.06.26 8h30 ESPORTES Confira o que o Brasil precisa para se classificar no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 Caso empate contra a Escócia, o Brasil garante, no mínimo, a segunda colocação 20.06.26 8h16 ESPORTES Jogador canadense passa por cirurgia após quebrar perna contra o Catar na Copa do Mundo Nas redes sociais, a seleção canadense fez uma postagem desejando melhoras a Ismael Koné. Ele agradeceu o apoio da torcida e disse que voltará em breve 20.06.26 7h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTES Confira o que o Brasil precisa para se classificar no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 Caso empate contra a Escócia, o Brasil garante, no mínimo, a segunda colocação 20.06.26 8h16 Futebol Paysandu tenta reação diante de Maranhão invicto em casa pela Série C Papão busca encerrar sequência negativa e defender lugar no G-4 em duelo neste sábado, no Castelão, pela 11ª rodada 20.06.26 8h00 FUTEBOL Após férias, jogadores do Remo se reapresentam no Baenão visando a Série A e Copa do Brasil Elenco azulino passa por avaliações médicas e físicas antes de retomar atividades em campo 20.06.26 8h30 ESPORTES Jogador canadense passa por cirurgia após quebrar perna contra o Catar na Copa do Mundo Nas redes sociais, a seleção canadense fez uma postagem desejando melhoras a Ismael Koné. Ele agradeceu o apoio da torcida e disse que voltará em breve 20.06.26 7h39