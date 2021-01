Nesta terça-feira, Mauricio Pochettino, novo técnico do Paris Saint-Germain, anunciou que Neymar está de volta ao time para a partida da Supercopa da França. O treinador, no entanto, disse que o brasileiro começará a partida contra o Olympique de Marselha no banco de reservas. Veja!

(Foto: C.Gavelle / PSG)