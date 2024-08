Vídeo mostra pai de jogador Yamal, do Barcelona, em briga com vizinhos antes de ser esfaqueado; veja

O pai da estrela do futebol espanhol Lamine Yamal foi esfaqueado na última quarta-feira (14), na cidade Mataró, próximo de Barcelona. O ataque teria ocorrido por conta de uma briga com vizinhos do bairro em que mora. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra uma confusão entre Mounir Nasraoui e outros homens antes do crime.

A discussão teria começado por conta de água jogada da varanda, segundo testemunhas que estavam no local. Nas imagens, é possível ver o pai do jogador bem agitado com a reclamação e sendo contido por outro homem.

VEJA MAIS

Em seguida, a polícia chega no local, conversa com os envolvidos e a briga parece ser encerrada. No entanto, de acordo com informações de testemunhas, o ataque contra Mounir ocorreu logo depois, em um estacionamento da cidade.

Mounir Nasraoui recebeu três facadas, duas do abdome e uma no peito. Ele está internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital de Barcelona. Segundo a emissora da Espanha TVe, o pai do jogador está em estado "grave, mas estável".

Um outra versão da história seria que o pai de Yamal teria se envolvido em uma discussão na rua com alguns homens que o insultaram enquanto ele passeava com seu cachorro. Esses mesmos homens teriam voltado para atacá-lo.

A polícia local ainda não informou oficialmente o que motivou o ataque contra Nasraoui. Conforme a imprensa local, três homens foram presos por tentativa de homicídio.

Yamal tem apenas 17 anos e é uma das principais promessas do Barcelona e da seleção espanhola. O jogador cresceu na cidade de Mataró. O jovem foi um dos destaques da equipe na Eurocopa 2024, que foi vencida pela Espanha. O atacante estreou pelo Barça quando tinha apenas 15 anos