VÍDEO: Carro da F1 pega fogo em acidente assustador; Grosjean foi atendido

No GP do Bahrein, realizado neste domingo (29), um acidente que aconteceu logo após a largada assustou os fãs da Fórmula 1. O carro pilotado pelo francês Romain Grosjean, da Haas, se chocou de gente com a AlphaTauri do russo Daniil Kvyat, em seguida foi de encontro à barreira de pneus, quando pegou fogo e quebrou no meio. As imagens da corrida indicaram uma explosão no local.

Grosjean nasceu de novo, o cara saiu tranquilo do carro, já foi levado ao hospital.pic.twitter.com/FYoaT01k4I — Diário de torcedor (@diariotorcidas) November 29, 2020

O piloto conseguiu sair do carro com agilidade em meio às chamas. Grosjean estava consciente, mas com dificuldades para caminhar. Ele precisou ser atendido em ambulância e no centro médico do circuito.

O Grosjean saindo do fogo é um absurdo. Não tem como descrever essa cena. Ele nasceu de novo!pic.twitter.com/3u8QIlDr3n — Rafa Souto (@RafaSouto01) November 29, 2020

A equipe informou que ele teve queimaduras leves nas mãos e tornozelos, mas estava bem quando foi atendido. O piloto foi retirado do local de maca, com tubo de oxigênio, e uma suspeita de fratura nas costelas. Grosjean foi levado de helicóptero direto para um hospital próximo.

A prova precisou ser paralisada por 1h26 para ajustes. Foi feito até um muro de proteção para substituir o guard rail destruído no local do acidente.

Após a relargada, Lance Stroll capotou sua Racing Point ao bater na roda frontal de Daniil Kyvat, que havia se envolvido no primeiro acidente, e o safety car foi chamado.