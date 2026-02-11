Victor Wembanyama marca 37 de 40 pontos no primeiro tempo e Spurs massacram Lakers na NBA

O San Antonio Spurs contou com uma atuação espetacular de Victor Wembanyama na noite desta terça-feira, na Crypto.com Arena, e atropelou o Los Angeles Lakers pelo placar de 136 a 108, em jogo válido pela temporada regular da NBA.

O ala-pivô igualou sua melhor marca na temporada com 40 pontos, sendo 37 somente no primeiro tempo. O francês cravou ainda a maior pontuação na liga americana de basquete, incluindo o período inicial da partida. Nenhum jogador dos Spurs havia marcado tantos pontos em um primeiro tempo neste século.

Feliz pelo desempenho, ele exaltou o espírito de competição dos Spurs. "Nesse tipo de jogo, você precisa ter garra, ter essa ambição de querer mais a cada vez. Não importa quem esteja do outro lado, sempre haverá alguém tentando te impedir. Então, precisamos ser ambiciosos", afirmou.

Protagonista absoluto do confronto após um primeiro tempo de excelência, o francês jogou apenas os primeiros oito minutos da etapa complementar, momento em que os Spurs já haviam construído uma vantagem confortável rumo à sua décima vitória em 13 jogos.

Com essa pontuação, o cestinha do embate se tornou o terceiro jogador nas últimas 50 temporadas a marcar pelo menos 40 pontos em 27 minutos ou menos. De quebra, ainda pegou 12 rebotes.

Já o Los Angeles Lakers sentiu a ausência de seus dois principais nomes do elenco. Luka Doncic, (lesionado) e LeBron James (em recuperação de um problema de saúde) desfalcaram a equipe.

A rodada enxuta desta terça-feira teve ainda mais três partidas. O Phoenix Suns derrotou o Dallas Mavericks por 120 a 111 no Mortgage Matchup Center, o Houston Rockets superou o Los Angeles Clippers por 102 a 95 no Toyota Center e o Indiana Pacers arrancou uma apertada vitória sobre o New York Knicks por 137 a 134 no Madison Square Garden.

Confira os jogos da rodada da noite desta terça-feira na NBA

New York Knicks 134 x 137 Indiana Pacers Houston Rockets 102 x 95 Los Angeles Clippers Phoenix Suns 120 x 111 Dallas Mavericks Los Angeles Lakers 136 x 108 San Antonio Spurs

Acompanhe as partidas da rodada desta quarta-feira

Charlotte Hornets x Atlanta Hawks Cleveland Cavaliers x Washington Wizards Orlando Magic x Milwaukee Bucks Boston Celtics x Chicago Bulls Brooklyn Nets x Indiana Pacers Philadelphia 76ers x New York Knicks Toronto Raptors x Detroit Pistons Houston Rockets x Los Angeles Clippers Minnesota Timberwolves x Portland Trail Blazers New Orleans Pelicans x Miami Heat Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder Utah Jazz x Sacramento Kings Denver Nuggets x Memphis Grizzlies Golden State Warriors x San Antonio Spurs