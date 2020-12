Victor Rangel garante: 'vou dormir e acordo pensando no acesso'

Depois de duas rodadas onde o Santa Cruz mais se afastou do que se aproximou de seguir lutando pelo acesso na Série C do Brasileirão, a equipe ganhou um importante "respiro" com o triunfo por 2 a 1 diante do Ituano no último sábado (26).

Na análise feita pelo atacante Victor Rangel, o que deve ser preservado pelo grupo após a importante vitória é a mentalidade vencedora para buscar os resultados que faltam.

Além disso, o jogador de 30 anos de idade reforçou como tem encarado a questão que, segundo ele, está bem distante de estar presente apenas nos momentos em que ele adentra o gramado:

- Tenho certeza que o nosso desafio é não deixar cair esse espírito e essa mentalidade. Confesso que vou dormir e acordo pensando no acesso. Quero muito. Sempre disse que eu queria marcar meu nome na história do clube, que o torcedor lembrasse do meu nome com carinho, e eu sei que isso só é possível com conquistas.