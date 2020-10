Vice da Liberta-2002, São Caetano vive drama e leva 9 x 0 na Série D

Com salários atrasados, o time principal do São Caetano pretendeu dar W.O em jogo contra o Pelotas (RS), neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro da Série D, mas o clube conseguiu mobilizar jogadores da base e entrou em campo. Porém, o Azulão foi massacrado e levou um impiedoso 9 a 0 em casa, no Estádio Anacleto Campanella.

Na última sexta-feira, o site Gazeta Esportiva publicou que os jogadores do São Caetano tinham optado por dar W.0 diante do Pelotas, em protesto por conta de salários pendentes. Vale destacar que o Azulão foi campeão do Campeonato Paulista da Série A2 no último dia 12. Dias antes, por conta da classificação à decisão, o clube conseguiu acesso ao Paulistão 2021.

O drama deste sábado começou antes mesmo de a bola rolar. O São Caetano precisava de 16 jogadores para atuar e um atleta chegou ao Anacleto Campanella apenas dez minutos antes da bola rolar. No jogo, o Pelotas não economizou nos gols. A primeira etapa foi fechada em 6 a 0.

O Pelotas lidera o grupo 8 da Série D, com 15 pontos em 9 jogos. Já o São Caetano é o lanterna do grupo, que tem 8 clubes, com 5 pontos em 8 partidas.

O Azulão já foi campeão paulista em 2004, além de vice-campeão da Libertadores em 2002. O Azulão também foi vice no Brasileiro de 2000 e 2001.

Na sexta-feira, o Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo (Sapesp) declarou apoio ao elenco do São Caetano. Leia a nota na íntegra.