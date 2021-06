Vestido de garçom, Denilson zoa Ronaldo Giovanelli após nova derrota do Corinthians

A derrota do Corinthians, pela Copa do Brasil, para o Atlético Goianiense por 2 a 0 virou piada no programa "Jogo Aberto", da Band, nesta quinta-feira. Depois de já ter perdido por 1 a 0, no domingo, pela Brasileiro, as equipes se reencontraram. O ídolo do Timão Ronaldo Giovanelli teve que aguentar as brincadeiras.

O companheiro de programa, que é ex-Palmeiras e São Paulo, brincou com o ex-goleiro logo no começo da atração. A música "Garçom", de Reginaldo Rossi, também foi exibida para ajudar na ironia. “Não tô bom hoje. Sai que não vai ter 10%”, disparou o comentarista corintiano. Na bandeja, Denilson serviu um pacote com um presente para Ronaldo: uma camisa personalizada do Atlético Goianiense.

- Que nhaca desgramada o Corinthians. Não fez um gol sequer contra o Atlético em casa. Parabéns ao Atlético Goianiense. O Corinthians não jogou ontem. Venceram e venceram com propriedade - palpitou o ídolo corintiano.

Na visão da apresentadora Renata Fan, que deu corda para as piadas de Denilson, opinou que o Dragão poderia ter vencido por um placar até mais elástico. Além disso, jogou a culpa para o ex-treinador da equipe, Vagner Macini.

- Na minha opinião ficou barato o 2 a 0. E a culpa ainda era do Mancini… O Corinthians tá caindo na real que o problema não seja o comando e sim a condição do time - disse ela, que teve Ronaldo ao seu lado na opinião. "Sempre mais fácil tirar o treinador”, completou o comentarista