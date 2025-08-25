Venus Williams ganha um set aos 45 anos, mas cai na estreia do US Open para favorita Muchova Estadão Conteúdo 25.08.25 22h37 Dona de dois títulos de simples do US Open, Venus Williams deu uma pausa na aposentadoria para brindar seus compatriotas com mais uma participação no último Grand Slam da temporada, em Nova York. E, mesmo aos 45 anos, deu trabalho para a checa Karolina Muchova, 11ª favorita e semifinalista em 2023 e 2024, ao levar a definição ao terceiro set em Nova York. A convidada acabou perdendo por 3/6, 6/2 e 1/6. "Apaixonada pelo tênis", como sempre faz questão de destacar ao receber convites - ela também disputou o US Open em 2023 - a norte-americana começou a partida perdendo o serviço e depois ficando em desvantagem de 2 a 0. Mostrou força para buscar igualdades por 2 a 2 e 3 a 3, mas duas quebras seguidas custaram o primeiro set, por 6 a 3. Nada que tirasse seu brilho. E tudo de bom que ela fazia, era reconhecida por gritos eufóricos e muitas palmas. Tamanho apoio das arquibancadas do Arthur Ashe Stadium, quadra principal do complexo do Flushing Meadows, a fez voltar aos velhos tempos, com um segundo set impecável. Venus começou com 2 a 0 e ainda buscou nova quebra para abrir 5 a 2. Ela foi para o serviço e teve de salvar um break point antes de fechar na terceira oportunidade, com 6 a 2. Obviamente que o set foi comemorado como a conquista e um título. Ocorre que ainda havia o terceiro set e a americana já não conseguia mais se impor. Sem dificuldades, Muchova abriu logo 3 a 0 para encaminhar a vitória. Venus não se entregou e diminuiu com bom saque. Porém, a rival estava bastante concentrada e voltou a quebrar, abrindo 5 a 1 com o serviço para fechar. Em pontos diretos, a checa mostrou que o físico faz diferença na competição. Apesar da previsível derrota, Venus deixou a quadra sob intenso aplauso de um público ao qual deu muitas alegrias, possivelmente pela última vez no US Open. Os americanos sabiam que seria dura a batalha de Venus, mas não contavam com a queda de outra compatriota logo na estreia também na Arthur Ashe. No começo da jornada, Madison Keys, sexta favorita do US Open, acabou surpreendida ao levar a virada da mexicana Renata Zarazua, parciais de 7/6 (12/10), 6/7 (3/7) e 5/7. O dia ainda teve outras surpresas, casos das quedas da canadense Victoria Mboko (22ª favorita) diante da checa Barbora Krejcikova, com duplo 6/2 e da ucraniana Elina Svitolina (12ª), com 6/2 e 6/4 para a húngara Anna Bondar. Outros nomes de peso que estiveram em quadra, contudo, mostraram força e ganharam, casos da casaque Elena Rybakina (9ª), de Daria Kasatkina (15ª), agora defendendo a Inglaterra, da belga Elise Mertens (19ª) e da polonesa Magdalena Frech (28ª). 