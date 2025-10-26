Vegetti brilha, Vasco bate Red Bull Bragantino e embala no Brasileirão

A lua de mel da torcida do Vasco ainda não acabou. Mesmo desfalcado, o time carioca foi até o Estádio Cícero de Souza Marques para encarar o Red Bull Bragantino, neste domingo, e em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, viu uma de suas principais peças voltar a aparecer e superou o adversário paulista por 3 a 0.

Sem a presença de Rayan, principal artilheiro do time na era Fernando Diniz, que teve um edema na coxa direita identificado, o Vasco contou com brilho de Vegetti, o artilheiro do Brasil na temporada, para acabar com uma seca de oito jogos sem marcar gols e garantir a quarta vitória consecutiva no Brasileirão, e a sexta nos últimos sete jogos.

Com o resultado, o time de Fernando Diniz, que suspenso, deu lugar ao auxiliar Evandro Fornari, voltou a vencer o Bragantino fora de casa pela primeira vez desde 2016, foi a 42 pontos e se manteve na oitava colocação, agora cinco atrás do Botafogo, primeiro time no G6.

Do outro lado, o Bragantino, que chegou a sua 14ª derrota nos últimos 21 jogos, parou em 36 e caiu para o 12° lugar, com apenas cinco de vantagem para o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento.

O duelo direto em Bragança Paulista começou muito estudado entre os adversários. A primeira grande chance foi do Vasco, que aos cinco, viu Nuno Moreira cruzar para Vegetti, que de cabeça, mandou rente à trave. O Bragantino respondeu logo em seguida com John John, que arriscou de fora da área e Léo Jardim buscou no canto.

Parando em uma defesa muito bem postada do time carioca, o Red Bull não conseguiu chegar com perigo e foi mais uma vítima dos contra-ataques mortais do time de Diniz. Aos 27, Lucas Piton cruzou, a bola desviou na marcação e sobrou para Vegetti, que de primeira, mandou uma bomba, Cleiton buscou em cima da linha, mas a bola passou por completo e o gol do Vasco foi validado pelo VAR.

O cenário seguiu o mesmo após a abertura do placar, e o time carioca poderia ter feito mais um com Coutinho, mas Nuno Moreira atrapalhou a batida do camisa 10 e o jogo foi para o intervalo em 1 a 0 para os visitantes.

Na volta para a segunda etapa, o filme se repetiu. O Red Bull Bragantino foi com tudo ao ataque e dominou a posse de bola, mas novamente viu o Vasco se fechar na defesa e não dar chances ao time da casa, que mais uma vez, viu o time carioca ser mortal em contra-ataques.

Após um longo período sem levar perigo, Andrés Gómez recebeu em velocidade no meio, parou em Cleiton, mas a bola sobrou para Paulo Henrique, que invadiu a área, bateu cruzado, viu o goleiro pegar mais uma e a bola sobrar limpa para Vegetti, que apenas empurrou para o fundo do gol e fez o segundo do Vasco fora de casa.

O gol diminuiu o ritmo da partida, que pela primeira vez, teve o time visitante com o domínio das ações ofensivas, o que novamente surtiu efeito. Aos 43, Andrés Gómez conduziu em velocidade desde o campo defensivo, invadiu a área e serviu GB, que completou para o gol e fechou o marcador em 3 a 0.

Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a 31ª rodada do Brasileirão. No domingo (dia 2), o Red Bull Bragantino vai até a Casa de Apostas Arena Fonte Nova para encarar o Bahia, a partir das 16h. Pouco mais tarde, às 20h30, é a vez do Vasco receber o São Paulo, em São Januário.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 0 X 3 VASCO

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Alix Vinicius (Vanderlan) e Juninho Capixaba; Fabinho (Praxedes), Matheus Fernandes (Eric Ramires) e Jhon Jhon; Laquintana (Davi Gomes), Lucas Barbosa (Fernando) e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê (Hugo Moura) e Philippe Coutinho (David); Andrés Gómez (Puma Rodríguez), Vegetti (GB) e Nuno Moreira (Matheus França). Técnico: Evandro Fornari (auxiliar).

GOLS - Vegetti, aos 27 minutos do primeiro tempo. Vegetti, aos 23, e GB, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jhon Jhon (Red Bull Bragatino) e Tchê Tchê (Vasco).

RENDA - R$ 275.160,00.

PÚBLICO - 6.240 torcedores.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).