Vasco venderá camisa em homenagem ao goleiro Nelson

A torcida cruzmaltina pediu e o Vasco decidiu vender o uniforme histórico do goleiro Nelson da Conceição, primeiro arqueiro negro da história do time e da Seleção Brasileira. A terceira camisa de goleiro do Vasco, estreada por Léo Jardim na partida contra o Fortaleza, no dia 18 de outubro fez bastante sucesso entre os torcedores.

Segundo o portal GE, o Cruz-Maltina iniciará a venda do uniforme, predominantemente na cor branca, no dia 15 de novembro. No entanto, vale destacar que as peças terão edição limitada.

Inspiração

Assim como o modelo de jogar, o uniforme três do Vasco desta temporada, é inspirada nos Camisas Negras, time campeão carioca em 1923. Nelson, natural de Nova Friburgo, Região Serrana do Rio de Janeiro, era o goleiro desta histórica equipe cruz-maltina. Assim, um dos grandes nomes do Gigante da Colina, ele foi campeão nos anos de 1922, 1923 e 1924. Posteriormente, se tornou o capitão da equipe.

Nelson é um dos maiores ídolos da vida vascaína e que vem ganhando a lembrança da torcida nos últimos anos. O clube vem trabalhando a imagem de grandes jogadores do passado, relembrando os primeiros atletas que construíram a história do time.

Conceição foi campeão em 1922, 1923 e 1924 com a camisa do Vasco,foi capitão da equipe e participou da inauguração de São Januário, em 1927.