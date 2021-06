Vasco goleia o CRB e conquista a primeira vitória em São Januário pela Série B do Brasileirão

Em São Januário, o Vasco venceu o CRB por 3 a 0 pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O argentino Cano, Léo Jabá e Marquinhos Gabriel marcaram os gols da partida. Essa foi a primeira vitória da equipe em seu estádio na competição. Com o triunfo, o Gigante da Colina chegou a 7 pontos e está na quinta colocação. Com a mesma pontuação, os visitantes ocupam a sétima posição.

> Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

O próximo compromisso do Vasco será na quinta-feira diante do Cruzeiro, no Mineirão, às 21h30. Dois dias antes, o CRB, por sua vez, recebe o Brasil de Pelotas, no Estádio Rei Pelé. Ambas as equipes irão conhecer seus adversários nas oitavas da Copa do Brasil na próxima terça, com o sorteio da CBF.

Foi por poucoA partida começou com as duas equipes se estudando e não oferecendo muito perigo. Durante os dez primeiros minutos, apenas uma finalização ocorreu, e foi do CRB. Porém, em seguida, o zagueiro Frazan falhou feio na frente de Cano. O argentino recuperou bem a bola e tentou uma cavadinha, mas Diogo Silva foi bem no lance e defendeu.

Faz o L!No minuto seguinte foi a vez do Galo tentar abrir o placar em São Januário. O lateral Alexandre Melo levantou na área, e Hyuri cabeceou por cima do goleiro Lucão. Em boa jogada do Vasco pela direita, MT arriscou de longe e obrigou Diogo Silva a espalmar. Aos 43, após cruzamento na área a bola sobrou para Marquinhos Gabriel levantar na área novamente e Cano aproveitou para cabecear no canto e abrir o placar.

Galo acerta traveNa volta do intervalo, o Cruz-Maltino foi em busca de ampliar o marcador. MT abriu na ponta para Riquelme cruzar na área. O goleiro Diogo Silva saiu de soco, mas a bola sobrou para Romulo cabecear e o arqueiro defender. No minuto seguinte, o CRB deu um susto no goleiro Lucão. Hyuri recebeu na direto puxou para o meio e acertou a trave do arqueiro.

A trave reapareceO CRB cresceu no jogo e conseguiu levar novamente perigo ao gol vascaíno. Celsinho dominou e levantou na área para Ewandro cabecear e acertar o poste da meta de Lucão. Ao ver que o time perdeu ímpeto ofensivo, Cabo fez algumas alterações, mas o Vasco não conseguiu voltar a atacar, sendo pressionado pelos visitantes.

Jabá decide!Apesar de pressionar, o CRB não demonstrava força para conseguir o empate e em uma rápida jogada de contra-ataque, o Vasco ampliou em São Januário.. Léo Jabá colocou na frente, tabelou com Cano, e a boa sobrou para o camisa 7 marcar. No fim, Cano ainda acertou a trave da equipe alagoana e quase marcou o terceiro.

Aos 49, o iluminado Léo Jabá fez uma linda jogada individual e tocou para trás, onde achou Marquinho Gabriel, que sacramentou a primeira vitória do Vasco em casa na Série B.

FICHA TÉCNICAVASCO 3X0 CRB

Data: 19/6/2021, às 16h30Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)Auxiliares: Fábio Pereira (TO) e Fernando Gomes da Silva (TO)Cartão Amarelo: Leandro Castan, Matías Galarza e Morato (VAS) / Hyuri e Ewandro (CRB)Cartão Vermelho:

Gol: Germán Cano (VAS) (43'/1T), Léo Jabá (VAS) (40'/2T) e Marquinhos Gabriel (49'/2T)

VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)Lucão; Zeca, Ernando, Leandro Castan, Riquelme (Andrey 43'/2T); Romulo (Juninho 25'/2T), Bruno Gomes (Michel 25'/2T), MT (Matías Galarza (9'/2T), Marquinhos Gabriel; Morato (Léo Jabá 25'/2T) e Germán Cano.CRB (Técnico: Allan Aal)Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Frazan e Alexandre Melo (Celsinho 32'/1T); Marthã (Renan Bressan 26'/2T), Jean Patrick e Diego Torres; Ewandro (Erik 26'/2T), Hyuri (Calyson 35/2T) e Alisson Farias (Vitão 35'/2T)