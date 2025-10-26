Capa Jornal Amazônia
Vasco encara o Red Bull Bragantino para confirmar reação e encostar no G-6 do Brasileirão

Nas últimas nove partidas no Brasileirão, o Vasco venceu seis, empatou duas e perdeu só uma

Estadão Conteúdo
fonte

Philippe Coutinho e Pablo Vegetti, do Vasco (Dikran Sahagian | Vasco Da Gama)

Em seu melhor momento no Campeonato Brasileiro, o Vasco já começou a olhar para o G-6, que ainda pode ter mais vagas, de forma muito realista. Para seguir com esse ritmo, volta a campo neste domingo, às 18h30, quando visita o Red Bull Bragantino no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 30ª rodada.

Nas últimas nove partidas no Brasileirão, o Vasco venceu seis, empatou duas e perdeu só uma. O time vem de triunfos contra Vitória (4 a 3), e Fortaleza e Fluminense, ambos por 2 a 0. Se vencer mais uma, alcançará sua melhor sequência no ano. Já tinha vencido três seguidas no início do ano, no Campeonato Carioca.

Com 39 pontos, a diferença ainda é considerável, mas o grupo pode virar G-7 se Palmeiras ou Flamengo for campeão da Libertadores. O Vasco também busca uma vaga à Libertadores através da Copa do Brasil, em que está na semifinal diante do Fluminense - os jogos serão apenas em dezembro.

O principal desfalque vascaíno é justamente um dos principais responsáveis por sua recuperação: Fernando Diniz. O treinador cumpre suspensão e será substituído por um dos auxiliares: Ricardo Cobalchini ou Evandro Fornari.

A boa notícia fica por conta do retorno do volante Hugo Moura. Ele disputa duas vagas com Tchê Tchê e Barros no meio-campo. Benjamín Garré, que vem se tratando de pubalgia, também tem chance de ser relacionado.

Diniz acha que o Vasco pode avançar ainda mais na temporada. "Eu acho que o Vasco era para estar posicionado mais acima na tabela. Temos elenco para isso", disse o treinador, endossado por Philippe Coutinho. "Esse é o nosso objetivo: brigar em cima na tabela e buscar a Libertadores", disse o jogador.

O Red Bull Bragantino, que chegou a emplacar cinco vitórias seguidas logo no início do torneio, não consegue repetir a constância. Vem de duas derrotas seguidas, para Palmeiras (5 a 1) e Juventude (1 a 0). Com 36 pontos, aparece no meio da tabela. A situação só não é pior justamente por conta do início avassalador, mas a distância para a zona de rebaixamento não é tão grande assim.

O técnico Fernando Seabra terá uma opção no ataque, já que Lucas Barbosa retorna de suspensão. O zagueiro Pedro Henrique, substituído por dores na coxa, ainda é dúvida, mas deve estar à disposição. O atacante Isidro Pitta ainda faz treinos parciais com o elenco e não deve integrar a lista de relacionados ainda.

Seabra não escondeu a insatisfação com o desempenho e pediu uma resposta de todos. "Um desempenho muito abaixo e preocupante. Precisamos agir no dia a dia, nos mobilizar, para que na próxima partida a gente consiga dar essa resposta, que clube, torcida e a nossa cidade merecem", pediu.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X VASCO

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; José Hurtado, Pedro Henrique (Gustavo Marques), Alix Vinicius e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Iago Laquintana, Lucas Barbosa e Thiago Borbas. Técnico: Fernando Seabra.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura (Barros), Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Rayan, Andrés Gómez e Nuno Moreira. Técnico: Ricardo Cobalchini (auxiliar).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

