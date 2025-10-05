Vasco derrota o Vitória em jogo de 7 gols e se afasta da zona do rebaixamento do Brasileirão Estadão Conteúdo 05.10.25 18h37 Em jogo "maluco" de sete gols, o Vasco venceu o Vitória por 4 a 3 na tarde deste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário, no Rio. A partida contou com duas viradas, gol aos 51 minutos do segundo tempo e duas expulsões. Com o resultado, o Vasco chegou a 33 pontos, se afastando de vez da zona de rebaixamento. O Vitória permanece com 25, dentro da zona de degola. Jogando em casa, o Vasco conseguiu sair na frente do placar logo aos cinco minutos. Rayan invadiu a área pela direita e foi desarmado. Mesmo assim, ele brigou pela posse e conseguiu tocar para Paulo Henrique, já fora da área. O lateral cruzou com perfeição e Nuno Moreira apareceu pouco à frente da marca do pênalti para completar de cabeça, no cantinho. O Vitória não se deixou desanimar pelo gol e assustou com Maykon e Renato Kayzer. Conhecido como "Time da Virada", o Vasco provou no próprio veneno. Aos 26, Erick dominou ainda no meio-campo e fez lindo lançamento para Cantalapiedra. Já dentro da área, pela esquerda, ele dominou bem e chutou cruzado e rasteiro para vencer Léo Jardim e deixar tudo igual. Logo depois, aos 33, a virada. Após cobrança de falta de Cantalapiedra, Lucas Halter se esticou para completar com a ponta do pé e fazer 2 a 1. Após o intervalo, o Vasco se reorganizou e empatou novamente aos seis minutos com Rayan. Paulo Henrique iniciou a jogada com lindo passe para Andrés Gomez. Ele cruzou rasteiro e Rayan apareceu de carrinho na pequena para completar e deixar o placar em 2 a 2. O Vitória quase voltou à frente do placar quando Cáceres fez um gol. Entretanto, o VAR pegou impedimento de Cantalapiedra. Quem fez o gol, aos 21 minutos, foi o Vasco, virando novamente o placar. O VAR pegou toque de mão de Cáceres e o árbitro marcou pênalti. Rayan cobrou com muita tranquilidade, deslocando o goleiro, batendo no alto, na esquerda. Aos 24, o Vitória ficou com um jogador a menos porque Lucas Halter foi expulso. Ele levou o segundo cartão amarelo por empurrar Paulo Henrique com o jogo parado. Mesmo assim, o time baiano empatou o jogo por 3 a 3 aos 26 minutos. Após cobrança de falta na esquerda, a bola foi para a direita. A bola foi lançada novamente para a área e Raúl Cáceres completou de cabeça. Com um jogador a mais e jogando em casa, o Vasco buscou o empate até o final. Em um dos lances, Lucas Arcanjo operou um milagre para evitar o gol de Andrés Gómez. Quando tudo parecia definido, a vitória vascaína veio. Aos 51, Lucas Piton, que voltou de lesão, recebeu na esquerda e cruzou na segunda trave. GB subiu mais alto que todo mundo e cabeceou no contrapé de Lucas Arcanjo. Ainda deu tempo de Carlinhos, do Vitória, ser expulso por reclamação. O Vasco é o primeiro a voltar a campo na 28ª rodada. Na quarta-feira, às 21h30, visita o Fortaleza na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Na quinta, às 21h30, o Vitória faz o tradicional clássico 'Ba-Vi' com o Bahia, no Barradão, em Salvador (BA). FICHA TÉCNICA VASCO 4 X 3 VITÓRIA VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Robert Renan e Puma Rodríguez (Lucas Piton); Barros (Matheus França), Tchê Tchê (GB) e Philippe Coutinho; Nuno Moreira (David), Vegetti (Andrés Gómez) e Rayan. Técnico: Fernando Diniz. VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Lucas Halter, Camutanga (Neris) e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald Lopes (Dudu), Cantalapiedra (Osvaldo) e Maykon Jesus; Erick (Claudinho) e Renato Kayzer (Romarinho). Técnico: Jair Ventura. GOLS - Nuno Moreira, aos cinco, Cantalapiedra, aos 26, e Lucas Halter, aos 33 minutos do primeiro tempo. Rayan, aos seis e aos 21, Raúl Cáceres, aos 26, e GB, aos 51 minutos do segundo tempo. CARTÕES VERMELHOS - Lucas Halter e Carlinhos. CARTÕES AMARELOS - Robert Renan e Zé Marcos.
ÁRBITRO - Fernando Salles Nascimento Filho (PA).
PÚBLICO - 19.227 pagantes (19.850 presentes)
RENDA - R$ 1.405.950,00.
LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). 