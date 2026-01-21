'Varzenal': documentário conta história de campeonato de várzea de fãs do Arsenal

Um torneio de futebol de várzea com times cujos jogadores têm uma paixão em comum: o Arsenal, clube da Premier League. Sim, isso existe.

Oito times de várzea de São Paulo disputaram a Copa OMO Varzenal, campeonato de futebol amador criado pela marca de lava-roupas em parceria com KondZilla, produtor musical brasileiro. A competição trouxe times de várzea que tem o clube inglês, Arsenal em seu nome e como sua grande inspiração, para competirem entre si e disputarem a final em terras britânicas.

O projeto, idealizado pela agência Omnicom Creative, tendo a sujeira como protagonista, levou os finalistas para jogarem no Emirates Stadium, em Londres. O resultado final é o lançamento do documentário sobre a trajetória dos times, que conta a jornada esportiva, desde os campos de terrão em Santo André, SP, até a grande final na Inglaterra, que foi lançado hoje (21) no canal do Youtube da KondZilla, o maior da América Latina, e contará com 5 episódios.

"A sujeira e a resiliência são parte da cultura do futebol de várzea, assim como são herança de OMO. O futebol de várzea vai muito além do jogo, é um reflexo de resiliência, paixão, esforço coletivo e superação, é um movimento enraizado em identidade e pertencimento. Decidimos nos conectar com esse universo e levar a essência do 'Se Sujar Faz Bem' para fora da lavanderia, num espaço que traduz a nossa mensagem. Essa iniciativa mostra que a sujeira faz parte do jogo, e também das histórias e legados que construímos juntos. Assim, a Copa OMO Varzenal é uma homenagem à força que o esporte inspira nas pessoas, uma celebração da sujeira com orgulho, da paixão como força motora e da cultura popular como potência transformadora, que enaltece a nossa mensagem "Se Sujar É Glória", explica Giovanna Gomes, CMO de Home Care Latam na Unilever.

Com cinco episódios e narrativa emocionante e relatos pessoais dos jogadores, o conteúdo passa pela seleção dos times, os jogos mata-mata em Santo André, a revelação dos finalistas e, por fim, a chegada deles à capital inglesa, mostrando a preparação e a grande final em um dos estádios mais icônicos do mundo.

"A várzea é o coração da comunidade, é uma expressão cultural que vai além do jogo. O futebol amador faz parte da rotina das famílias e da cultura brasileira. E este campeonato tem o poder de dar visibilidade a essa paixão, transformando-a em um movimento global. Então poder criar uma série documental que enaltece a quebrada, os sonhos dos jogadores e de suas famílias e o futebol de várzea foi muito emocionante, e faz total sentido para a KondZilla este tipo de projeto, pois a quebrada, o futebol e o funk estão completamente conectados. E toda a parceria com OMO nos trouxe muita liberdade para contribuirmos com a nossa expertise e criatividade, trazendo como resultado esse doc que estamos muito orgulhosos", comenta Konrad Dantas, CEO e Fundador da KondZilla.

Os episódios estarão disponíveis no canal do Youtube da KondZilla e serão lançados entre 21, 23, 25, 27 e 29 de janeiro.