'Varzenal': documentário conta história de campeonato de várzea de fãs do Arsenal O documentário mostra a trajetória dos times, que conta a jornada esportiva, desde os campos de terrão em Santo André, SP, até a grande final na Inglaterra Estadão Conteúdo 21.01.26 15h08 Varzenal (Instagram @omovarzenalcup) Um torneio de futebol de várzea com times cujos jogadores têm uma paixão em comum: o Arsenal, clube da Premier League. Sim, isso existe. Oito times de várzea de São Paulo disputaram a Copa OMO Varzenal, campeonato de futebol amador criado pela marca de lava-roupas em parceria com KondZilla, produtor musical brasileiro. A competição trouxe times de várzea que tem o clube inglês, Arsenal em seu nome e como sua grande inspiração, para competirem entre si e disputarem a final em terras britânicas. O projeto, idealizado pela agência Omnicom Creative, tendo a sujeira como protagonista, levou os finalistas para jogarem no Emirates Stadium, em Londres. O resultado final é o lançamento do documentário sobre a trajetória dos times, que conta a jornada esportiva, desde os campos de terrão em Santo André, SP, até a grande final na Inglaterra, que foi lançado hoje (21) no canal do Youtube da KondZilla, o maior da América Latina, e contará com 5 episódios. "A sujeira e a resiliência são parte da cultura do futebol de várzea, assim como são herança de OMO. O futebol de várzea vai muito além do jogo, é um reflexo de resiliência, paixão, esforço coletivo e superação, é um movimento enraizado em identidade e pertencimento. Decidimos nos conectar com esse universo e levar a essência do 'Se Sujar Faz Bem' para fora da lavanderia, num espaço que traduz a nossa mensagem. Essa iniciativa mostra que a sujeira faz parte do jogo, e também das histórias e legados que construímos juntos. Assim, a Copa OMO Varzenal é uma homenagem à força que o esporte inspira nas pessoas, uma celebração da sujeira com orgulho, da paixão como força motora e da cultura popular como potência transformadora, que enaltece a nossa mensagem "Se Sujar É Glória", explica Giovanna Gomes, CMO de Home Care Latam na Unilever. Com cinco episódios e narrativa emocionante e relatos pessoais dos jogadores, o conteúdo passa pela seleção dos times, os jogos mata-mata em Santo André, a revelação dos finalistas e, por fim, a chegada deles à capital inglesa, mostrando a preparação e a grande final em um dos estádios mais icônicos do mundo. "A várzea é o coração da comunidade, é uma expressão cultural que vai além do jogo. O futebol amador faz parte da rotina das famílias e da cultura brasileira. E este campeonato tem o poder de dar visibilidade a essa paixão, transformando-a em um movimento global. Então poder criar uma série documental que enaltece a quebrada, os sonhos dos jogadores e de suas famílias e o futebol de várzea foi muito emocionante, e faz total sentido para a KondZilla este tipo de projeto, pois a quebrada, o futebol e o funk estão completamente conectados. E toda a parceria com OMO nos trouxe muita liberdade para contribuirmos com a nossa expertise e criatividade, trazendo como resultado esse doc que estamos muito orgulhosos", comenta Konrad Dantas, CEO e Fundador da KondZilla. Os episódios estarão disponíveis no canal do Youtube da KondZilla e serão lançados entre 21, 23, 25, 27 e 29 de janeiro. ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com o Remo na Série A, Baenão passa por modernização; veja fotos Estádio Evandro Almeida ganhou reformas no vestiário e também no refeitório 21.01.26 17h07 MAIS ESPORTES Atletas do All Star Rodas são convocadas para treinos visando o Mundial no Canadá Três jogadoras do All Star Rodas foram convocadas para um período de treinamento de olho no Mundial de Basquete em cadeira de rodas 21.01.26 16h05 Futebol Remo confirma a contratação de atacante argentino que estava atuando no Equador Leão Azul contratou o atacante Rafael Monti, artilheiro do Vinotinto Ecuador, do Equador, na última temporada 21.01.26 14h28 Vai parar? 