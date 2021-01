Valdívia é avisado que está com covid-19 no intervalo e deixa CSA x Avaí

O empate entre CSA e Avaí, por 1 a 1, neste sábado, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, ficou em segundo plano. O que chamou a atenção foi o fato de o meia Valdívia ter sido avisado apenas no intervalo que havia testado positivo para a covid-19.

Seguindo os protocolos determinados pela CBF, Valdívia fez o exame 72h antes do duelo e testou negativo. Um novo exame foi realizado neste sábado, ainda no hotel, visando o confronto contra o Juventude, na terça-feira, na Ressacada. Nele, o meia apareceu com resultado positivo.

"Valdívia testou Covid para este jogo e deu negativo. Na manhã de hoje (sábado), no hotel, laboratório daqui testou seus atletas do Avaí. Por volta de 10h30 para o jogo contra o Juventude. No intervalo, a CBF comunicou ao Funchal em Florianópolis que Valdivia testou positivo. Tá assintomático. Representante da CBF comunicou o Avaí no estádio. Dr Pedro Araujo acompanha a delegação. Por isso Valdivia foi substituído. Agora o clube tá vendo como será seu isolamento e retorno", anunciou o clube catarinense em nota.

Valdívia foi substituído no intervalo do jogo e deu a vaga para Renato, que decretou o empate por 1 a 1 diante do CSA, no Rei Pelé. O Avaí está com 49 pontos, a quatro do time alagoano, em situação complicada na briga pelo acesso.