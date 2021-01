Vai voltar? Veja imagens do avanço da recuperação de Diego Alves

O Flamengo segue a preparação para a sequência de jogos fora do Rio de Janeiro. Serão cinco, ao todo, sendo o primeiro compromisso nesta segunda-feira, contra o Goiás, em Goiânia e pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Rubro-Negro pode contar com a volta de Diego Alves, que repetiu o roteiro de ontem quanto à sua recuperação de uma lesão na coxa direita. Veja imagens do camisa 1 em ação no vídeo acima!

Diferente do restante da semana, a atividade desta sexta foi realizada pela manhã, no Ninho do Urubu. Diego Alves voltou a treinar com Wagner Miranda, preparador de goleiros do clube, além de realizar trabalhos leves com fisioterapeutas no campo. Ainda não realizou um treino junto ao elenco.

Diego Alves pode pintar contra o Goiás (Foto: Alexandre Vidal/CRF)

Rogério Ceni aguardará até domingo, dia da viagem para Goiânia, para saber se poderá contar com Diego Alves, desfalque há três partidas, no dia 18. Curiosamente, o Flamengo não venceu no período em que o goleiro é baixa - já são três jogos sem vencer, com duas derrotas nos dois últimos compromissos (para Fluminense e Ceará), além do empate com o Fortaleza.

Já quanto à linha, Ceni busca um substituto para o meia Gerson, que cumprirá suspensão automática. João Gomes e Diego Ribas são os mais cotados.