O Liberal chevron right Esportes chevron right

Uzbequistão anuncia o italiano campeão mundial Fabio Cannavaro como técnico para a Copa de 2026

Estadão Conteúdo

Disposto a fazer um bom papel na Copa do Mundo de 2026, agendada para os Estados Unidos, Canadá e México, o Uzbequistão resolveu apostar em um campeão mundial para ser responsável dos preparativos da já classificada seleção> A confederação local anunciou nesta segunda-feira a contratação do ex-zagueiro italiano Fabio Cannavaro para o cargo de treinador.

Definido como "uma das estrelas mais brilhantes do futebol moderno", o novo técnico e sua comissão técnica já visitaram o Centro de Futebol Nacional do Futebol do Uzbequistão, na capital Tashkent. Os italianos chegam sob enorme prestígio para "contribuir com o desenvolvimento da seleção nacional."

"A Federação Uzbeque de Futebol (UFA) assinou contrato com Fabio Cannavaro, um renomado especialista, três vezes participante da Copa do Mundo da Fifa, campeão da Copa do Mundo de 2006 e um dos melhores zagueiros da era moderna. O técnico italiano comandará nossa seleção na preparação para a Copa do Mundo da Fifa, que será realizada nos EUA, Canadá e México", oficializou a UFA.

Bola de Ouro em 2006, Cannavaro está com 52 anos e chega para a vaga de Timur Kapadze, ex-astro do país e que conduziu a seleção à Copa do Mundo. O italiano estava no comando do Dínamo Zagreb, da Croácia. No currículo, ainda tem passagens por Guangzhou Evergrande, Al-Nassr, Tianjin Tianhai, Benevento, Udinese e a seleção da China.

Cannavaro terá em sua comissão técnica o auxiliar Eugenio Albarella, o preparador físico Francesco Troisee e o treinador de goleiros Antonio Chimenti. Timur Kapadze deve auxiliá-lo também.

Palavras-chave

futebol

Copa do Mundo

UZbequistão

Fabio Cannavaro
Esportes
