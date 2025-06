Usbequistão faz história e garante participação na Copa do Mundo pela primeira vez

O Usbequistão fez história nesta quinta-feira ao garantir, pela primeira vez, a sua participação em uma edição de Copa do Mundo. A classificação veio após um dramático 0 a 0 diante dos Emirados Árabes em jogo realizado no estádio Al Nahyan, em Abu Dabi.

O resultado garantiu o País na segunda colocação do Grupo A com 18 pontos. Com o 0 a 0, os Emirados Árabes estacionaram nos 14 pontos e não têm mais como alcançar o adversário. Já classificado, o Irã lidera a chave das eliminatórias de forma isolada (21).

Quem está muito perto de também se garantir no Mundial do ano que vem é a Austrália, que bateu o Japão por 1 a 0 com um gol no último minuto anotado por Aziz Behich. A classificação só não veio de forma antecipada porque a Arábia Saudita derrotou o Bahrein pelo placar de 2 a 0 a adiou o sonho da vaga nesta rodada.

Na tabela do Grupo C das eliminatórias asiáticas, os japoneses figuram no topo com 20 pontos e já estão garantidos no Mundial. Os australianos vêm em segundo com 16 e têm três de vantagem para a Arábia Saudita, terceira colocada.

O Usbequistão é a oitava seleção a ter um lugar assegurado na Copa do Mundo do ano que vem. Além dele, garantiram presença as seleções dos Estados Unidos, Canadá e México (países que vão sediar o torneio), a Argentina, o Irã, o Japão e a Nova Zelândia.