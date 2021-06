'Um dia com CR7, no outro com Luiz Fernando': Estreia frustrada de Douglas Costa rende memes na web

O Grêmio segue como único time sem pontuar no Brasileirão e lanterna do campeonato. Nesta quinta-feira, a derrota para o Sport marcou a estreia de Douglas Costa. O ex-Juventus e Bayern de Munique entrou no segundo tempo da partida na Ilha do Retiro, mas não foi capaz de virar o resultado para o tricolor gaúcho. Nas redes sociais, os internautas brincaram com o retorno ofuscado do atacante.+ Confira a classificação do Campeonato Brasileiro 2021!

O Sport volta a campo no próximo domingo (20), às 20h30, para enfrentar o Juventude, fora de casa, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, o Grêmio enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal, às 16h.

Confira a reação de torcedores com a estreia frustrada de Douglas Costa

Douglas Costa no Grêmio: pic.twitter.com/FNBHL4YyYe — Mundo da Bola (@mundodabola) June 18, 2021

o choro do douglas costa na arena foi na verdade de arrependimento pic.twitter.com/WF5hsoEalR — lorenzo 🧉 (@castrofbpa_) June 17, 2021

Um dia você está jogando a Champions League ao lado de craques como Cristiano Ronaldo e Lewandowski, vencedores do prêmio de melhor do mundo. No outro, você está no banco da Ilha do Retiro vendo Luiz Fernando sendo titular no seu lugar. Douglas Costa e as voltas do futebol. pic.twitter.com/sqGSvhH5rt — Sala12 (@OficialSala12) June 17, 2021

Sair Luiz Fernando pra entrar Douglas Costa é possivelmente a troca mais equidistante em qualidade da história do campeonato brasileiro. — chicogarciaa (@chicogarciaa) June 17, 2021

Douglas Costa deve tá pensando que seu amor ao clube custou caro — Grêmio da Depressão ⚡ (@Gremiodadepre_) June 17, 2021