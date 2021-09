Último Lance recebe presidentes da dupla Re-Pa sobre volta do público aos estádios

O Último Lance dessa segunda-feira (20) recebe o presidente do Remo, Fábio Bentes, para repercutir o retorno da torcida azulina ao estádio na próxima sexta-feira (24) contra o Náutico, no Baenão. E o presidente do Paysandu, Mauricio Ettinger, para falar sobre a reta final da Série C, a classificação antecipada para o quadrangular de acesso e a perspectiva da volta da Fiel à Curuzu.

Você pode mandar perguntas aos presidentes através do Twitter @oliberalesportes e demais redes sociais de OLiberal.com. O Último Lance começa às 18h e pode ser assistido ao vivo no Facebook e Youtube de O Liberal, além de acompanhado pelo Sistema Liberal de Rádios.