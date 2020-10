'Último Lance' estreia com entrevistas com Felipe Albuquerque e Giovanni

Após votação em duas redes sociais, o nome do novo programa de esportes do portal OLiberal.com e do Sistema Liberal de Rádios, foi definido. Será "Último Lance", que teve cerca de 70% dos votos no microblog Twitter e no facebook, enquanto que o 'Debate Bola' teve 30% dos votos.

O programa irá debater os principais assuntos do futebol paraense, especialmente Remo e Paysandu.

Teremos entrevistas, participação de convidados e interação direta com o torcedor. Os primeiros entrevistados serão o executivo de futebol do Paysandu, Felipe Albuquerque, e Giovanni, craque do futebol paraense, com passagens pelo Barcelona e Seleção Brasileira.

O programa começa na segunda-feira (26), às 18h, nas plataformas digitais de OLiberal.com e no Sistema Liberal de Rádio.