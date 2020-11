UFC 255: Deiveson Figueiredo finaliza americano e mantém cinturão peso mosca

Na sua primeira defesa do cinturão do peso mosca, Deiveson Figueiredo encarou o americano Alex Perez no UFC 255, realizado em Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos. O lutador paraense venceu, por finalização, em golpe chamado de 'guilhotina', ainda no primeiro round, precisamente com 1 minuto e 57 segundos. Dessa forma, mantém o cinturão.

"Falei que o finalizaria no primeiro round. Estou muito feliz", disse o atleta, que é conhecido como Daico, o Deus da Guerra. "Sei aplicar até em sonho. Faço isso minha vida toda. Ele (Perez) fez algo que não devia ter feito: que era ter me colocado para baixo".

Deiveson conquistou o título em julho deste ano, com uma finalização sobre Joseph Benavidez. Nascido em Soure, na Ilha do Marajó, Daico tem 20 vitórias e apenas uma derrota na carreira.

Round

A vitória se deu com apenas 1 minuto e 57 segundos. O paraense atacou a perna do adversário, que se defendeu. Deiveson conseguiu uma guilhotina justíssima. Perez foi obrigado a desistir. Até então, Deiveson havia dado uns bons chutes. Perez tentou levar a luta para o chão, não conseguiu e foi rapidamente derrotado.