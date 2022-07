Udinese x Bayer Leverkusen: onde assistir ao vivo hoje (21/07) pelo Amistoso internacional de Clubes

Udinese x Bayer Leverkusen disputam nesta quinta-feira (21/07), em partida amistosa válida pela pré temporada internacional de Clubes. O jogo está programado para começar às 13h (horário de Brasília), no Estádio Alois Latini, na cidade austríaca de Zell am See. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Udinese x Bayer Leverkusen?

A partida Udinese x Bayer Leverkusen pode ser assistida pelo streaming da Star + e ESPN 4 , a partir de 13h desta quinta-feira (21/07).

FICHA TÉCNICA

Udinese x Bayer Leverkusen

Amistoso internacional de Clubes

Local: Estádio Alois Latini

Data/Horário: 21 de julho de 2022, 13h

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)