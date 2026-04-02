Uber fecha naming rights com Uberlândia e clube passa a adotar marca na Série D Estadão Conteúdo 02.04.26 11h22 O Uberlândia acertou um acordo de naming rights com a empresa de mobilidade Uber e passará a utilizar uma nova identidade ao longo da temporada 2026. A parceria prevê a adoção da grafia "UberLÂNDIA" nas comunicações oficiais e nos uniformes, sem alteração da razão social do clube. O vínculo, com duração inicial até o fim do ano, representa a entrada da Uber nesse tipo de investimento no futebol. A empresa também terá presença em diferentes ativos do clube, como centro de treinamento, estádio e ações com a torcida. "Essa transformação nasce do respeito à herança do clube e do desejo de levar as cores do Uberlândia de volta ao protagonismo do futebol", informou o clube por meio de nota. Fundado em 1922, o Uberlândia sempre carregou no nome a referência direta à cidade, o que facilitou a construção da campanha em torno da coincidência com a marca global. Na prática, o clube mantém sua identidade institucional, mas incorpora o parceiro comercial de forma mais explícita no dia a dia. No uniforme, a nova grafia passa a aparecer abaixo do escudo, enquanto a logomarca da Uber também será exibida na parte frontal. O clube ainda prevê ativações nas redes sociais e no ambiente do estádio, ampliando a exposição da parceria. Como parte do acordo, será lançada uma camisa retrô comemorativa, em edição limitada, com referência ao título da Taça de Prata de 1984. A renda obtida com a venda será destinada ao departamento de futebol. "É raro encontrar uma parceria tão natural quanto essa. O Uberlândia E.C. sempre teve 'Uber' no nome muito antes do surgimento da nossa plataforma. Oficializar essa conexão é reconhecer que essa relação já existia simbolicamente há muito tempo. Estamos muito felizes em transformar essa coincidência histórica em uma união real, que fortalece o esporte local e aproxima a Uber da cidade", afirmou Isabella Motta, Sênior Marketing Lead da Uber Brasil. O contrato foi estruturado com possibilidade de extensão, embora os valores não tenham sido divulgados. A negociação ocorre em um momento em que o Uberlândia busca fortalecer sua estrutura e ampliar receitas, especialmente com a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Dentro de campo, a estreia com a nova identidade está marcada para este sábado, fora de casa, contra o Abecat-GO. O clube integra o Grupo A11, ao lado de Crac, Operário-MS, Ivinhema e Betim. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Uberlândia Uber Série D COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 está fora! Dorival Júnior não resiste à nova derrota e é demitido do Corinthians Ao todo, Dorival comandou o Corinthians por 63 jogos 05.04.26 23h07