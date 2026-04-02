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Uber fecha naming rights com Uberlândia e clube passa a adotar marca na Série D

Estadão Conteúdo

O Uberlândia acertou um acordo de naming rights com a empresa de mobilidade Uber e passará a utilizar uma nova identidade ao longo da temporada 2026. A parceria prevê a adoção da grafia "UberLÂNDIA" nas comunicações oficiais e nos uniformes, sem alteração da razão social do clube.

O vínculo, com duração inicial até o fim do ano, representa a entrada da Uber nesse tipo de investimento no futebol. A empresa também terá presença em diferentes ativos do clube, como centro de treinamento, estádio e ações com a torcida.

"Essa transformação nasce do respeito à herança do clube e do desejo de levar as cores do Uberlândia de volta ao protagonismo do futebol", informou o clube por meio de nota.

Fundado em 1922, o Uberlândia sempre carregou no nome a referência direta à cidade, o que facilitou a construção da campanha em torno da coincidência com a marca global. Na prática, o clube mantém sua identidade institucional, mas incorpora o parceiro comercial de forma mais explícita no dia a dia.

No uniforme, a nova grafia passa a aparecer abaixo do escudo, enquanto a logomarca da Uber também será exibida na parte frontal. O clube ainda prevê ativações nas redes sociais e no ambiente do estádio, ampliando a exposição da parceria.

Como parte do acordo, será lançada uma camisa retrô comemorativa, em edição limitada, com referência ao título da Taça de Prata de 1984. A renda obtida com a venda será destinada ao departamento de futebol.

"É raro encontrar uma parceria tão natural quanto essa. O Uberlândia E.C. sempre teve 'Uber' no nome muito antes do surgimento da nossa plataforma. Oficializar essa conexão é reconhecer que essa relação já existia simbolicamente há muito tempo. Estamos muito felizes em transformar essa coincidência histórica em uma união real, que fortalece o esporte local e aproxima a Uber da cidade", afirmou Isabella Motta, Sênior Marketing Lead da Uber Brasil.

O contrato foi estruturado com possibilidade de extensão, embora os valores não tenham sido divulgados. A negociação ocorre em um momento em que o Uberlândia busca fortalecer sua estrutura e ampliar receitas, especialmente com a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

Dentro de campo, a estreia com a nova identidade está marcada para este sábado, fora de casa, contra o Abecat-GO. O clube integra o Grupo A11, ao lado de Crac, Operário-MS, Ivinhema e Betim.

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