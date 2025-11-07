Turquia: 18 pessoas são presas em meio à investigação sobre envolvimento de árbitros em apostas Estadão Conteúdo 07.11.25 10h19 Dezoito pessoas foram detidas na Turquia no âmbito de uma investigação a árbitros de futebol suspeitos de terem apostado em partidas, anunciou nesta sexta-feira a promotoria de Istambul. No total, 21 indivíduos, incluindo 17 árbitros e o presidente do Eyüpspor, um clube da primeira divisão do país, estão sujeitos a uma ordem de prisão. O proprietário do clube Kasimpasa, outra equipe da primeira divisão de Istambul, bem como um ex-presidente do clube, também deverão ser interrogados. A Justiça está investigando suspeitas de "abuso de funções" e "influência no resultado de uma partida". O Conselho de Disciplina da Federação Turca de Futebol (TFF) já havia suspendido na semana passada 149 árbitros acusados de terem apostado em partidas, desobedecendo à proibição que lhes é imposta por exercerem como juízes desportivos. As suspensões têm uma duração de entre oito e doze meses, detalhou a TFF, sem precisar se alguns dos árbitros envolvidos são suspeitos de terem apostado em partidas que dirigiram. Uma investigação da federação sobre 571 árbitros turcos revelou no final de outubro que 152 deles, incluindo 22 que atuam na primeira divisão turca, "apostam ativamente" em encontros. Em um comunicado conjunto emitido na quarta-feira, esses árbitros denunciaram "acusações odiosas", afirmando que nenhum deles jamais apostou em uma partida que tenha dirigido. Uma parte deles também afirma que suas apostas remontam a uma época em que eram árbitros amadores. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Turquia árbitros de futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição 07.11.25 17h39 Futebol Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida. 07.11.25 12h22 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18 Carlos Ferreira Perigos e fragilidades do Novorizontino 07.11.25 10h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 FUTEBOL Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa 07.11.25 9h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira 07.11.25 7h00 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41