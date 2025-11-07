Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Turquia: 18 pessoas são presas em meio à investigação sobre envolvimento de árbitros em apostas

Estadão Conteúdo

Dezoito pessoas foram detidas na Turquia no âmbito de uma investigação a árbitros de futebol suspeitos de terem apostado em partidas, anunciou nesta sexta-feira a promotoria de Istambul.

No total, 21 indivíduos, incluindo 17 árbitros e o presidente do Eyüpspor, um clube da primeira divisão do país, estão sujeitos a uma ordem de prisão.

O proprietário do clube Kasimpasa, outra equipe da primeira divisão de Istambul, bem como um ex-presidente do clube, também deverão ser interrogados.

A Justiça está investigando suspeitas de "abuso de funções" e "influência no resultado de uma partida".

O Conselho de Disciplina da Federação Turca de Futebol (TFF) já havia suspendido na semana passada 149 árbitros acusados de terem apostado em partidas, desobedecendo à proibição que lhes é imposta por exercerem como juízes desportivos.

As suspensões têm uma duração de entre oito e doze meses, detalhou a TFF, sem precisar se alguns dos árbitros envolvidos são suspeitos de terem apostado em partidas que dirigiram.

Uma investigação da federação sobre 571 árbitros turcos revelou no final de outubro que 152 deles, incluindo 22 que atuam na primeira divisão turca, "apostam ativamente" em encontros.

Em um comunicado conjunto emitido na quarta-feira, esses árbitros denunciaram "acusações odiosas", afirmando que nenhum deles jamais apostou em uma partida que tenha dirigido.

Uma parte deles também afirma que suas apostas remontam a uma época em que eram árbitros amadores.

