VÍDEO: Tuna vence o Sport Real e está na elite do futebol Paraense

A Tuna está de volta à elite do futebol paraense! Após sete anos, a Tuna, enfim, conseguiu uma vaga na disputa do Campeonato Paraense da Segundinha, ao vencer, duas vezes, o Sport Real. O jogo desta quarta-feira (16), no estádio Mangueirão, terminou 1 a 0. O gol foi assinalado por Banbelo, já nos acréscimos do segundo tempo. Com o triunfo, o placar agregado marcou 3 a 0 a favor dos cruzmaltinos.

O adversário na final da segundinha será o Gavião, que passou pelo São Francisco.

