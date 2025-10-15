Troca de socos marca Houston Rockets x New Orleans Pelicans pela pré-temporada da NBA Estadão Conteúdo 15.10.25 8h27 Uma troca de socos marcou a partida entre Houston Rockets e New Orleans Pelicans pela pré-temporada da NBA, nesta segunda-feira, em Birmingham, na Inglaterra. No segundo quarto de jogo, em disputa pelo rebote, Amen Thompson, do Rockets, e Jose Alvarado, dos Pelicans, se estranharam e protagonizaram uma confusão em quadra. Alvarado acabou caindo sobre Thompson, que reagiu e empurrou o adversário no chão. Na sequência, o jogador dos Rockets desferiu socos e tentou agarrar Alvarado, enquanto o rival dos Pelicans buscou revidar, mas eles foram separados por companheiros dos dois times. Como punição, Alvarado recebeu uma falta técnica, enquanto Thompson recebeu uma falta flagrante de nível 1, quando há contato desnecessário, mas não excessivamente violento. A partida abriu a última semana de pré-temporada da NBA. A temporada regular começa na próxima terça-feira, dia 21, quando o Houston Rockets enfrenta o Oklahoma City Thunder, atual campeão, em Oklahoma. Já o New Orleans Pelicans estreia contra o Memphis Grizzlies, marcada para a próxima quarta-feira, dia 22, também fora de casa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Hourton Rockets New Orleans Pelicans confusão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol UFMG: Remo vence o Paysandu e chances de acesso dobram após 32ª rodada da Série B Próximo desafio do Leão é neste sábado (18), contra o Athletic-MG, no estádio Baenão, em Belém 15.10.25 10h32 Futebol Ídolo do Remo, Eduardo Ramos comemora vitória do time sobre o Paysandu: 'Tem que respeitar' Ex-meia conquistou dois acesso com o Leão Azul 15.10.25 10h15 Futebol Ex-goleiro da Seleção Brasileira, Júlio César acompanha Re-Pa pela primeira vez e destaca: 'Jogaço' Ex-jogador viu de perto a vitória do Remo por 3 a 2 sobre o Paysandu 15.10.25 9h22 Futebol Com derrota para o Remo, Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar Clube bicolor é o lanterna na Série B e está cada vez mais próximo do rebaixamento 15.10.25 8h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES vergonha Remistas agridem e deixam torcedora do Paysandu seminua no Mangueirão; veja o vídeo! No Re-Pa desta terça-feira (14/10), vídeo mostra violência entre torcedoras nas imediações do estádio 14.10.25 22h06 REXPA Guto Ferreira exalta herói do Re-Pa: 'meteu um três dedos violento, lembrei do Roberto Carlos' Técnico rasgou elogios para Diego Hernandez e disse não entender porque, quando chegou, diziam para ele não colocar o uruguaio para jogar 14.10.25 23h58 SÉRIE A É LOGO ALI Remo pode subir para a Série A no sábado se vencer o Athletic-MG? Desde 1993, o Leão Azul não disputa a 1ª Divisão, fazendo algumas gerações de torcedores nunca terem visto o clube na Série A. Parece que agora chegou a hora! 14.10.25 20h43 DISPUTA PELO TÍTULO Remo pode ser vice-líder da Série B se vencer o Athletic-MG no Baenão O Leão deve entrar na disputa pelo título da Série B já na próxima rodada. Basta confirmar os 3 pontos contra o Athletic-MG. 14.10.25 23h09