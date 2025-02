Três duelos movimentam a 5ª rodada do Parazão neste sábado

A 5ª rodada do Campeonato Paraense começa neste sábado (8) com três partidas que prometem esquentar a competição. Com equipes em diferentes momentos na tabela, os jogos são decisivos para a sequência do estadual. Confira:

Santa Rosa x Castanhal - Estádio Ipixunão, 15h30

O time do Santa Rosa venceu o Paysandu na última rodada e espera manter o ritmo (Instagram Santa Rosa)

O Santa Rosa chega embalado pela vitória sobre o Paysandu por 2 a 1, conquistada na última rodada. O resultado quebrou uma sequência de três derrotas e deu fôlego novo ao time comandado pelo técnico Thiago Eduardo, o mais jovem da competição, com 37 anos. O Macaco-prego da Vila ocupa a 9ª posição, com três pontos, e busca emplacar a segunda vitória consecutiva.

Jogadores do Castanhal comemoram vitória diante do São Francisco (Ascom / Castanhal)

O Castanhal, por sua vez, vive um momento bem diferente. Invicto no Parazão, o Japiim ocupa a 4ª colocação, com oito pontos. A equipe soma duas vitórias e dois empates e tem a defesa menos vazada do torneio, com apenas um gol sofrido. No último compromisso, empatou em casa com o Águia por 1 a 1, levando seu primeiro gol na competição. O técnico Jairo Nascimento quer manter a consistência defensiva para seguir na parte de cima da tabela.

Caeté x Capitão Poço - Estádio Augusto Corrêa, 15h30

O Caeté também está na 9ª posição, empatado com o Santa Rosa, mas vem animado pela goleada sobre o Independente por 3 a 0 na rodada passada, sua primeira vitória no Parazão deste ano. Com uma vitória e três derrotas, o time de Bragança quer embalar no campeonato e aposta na manutenção do time que venceu bem na última rodada. O técnico Carlinhos confia na experiência do meia Alan Calbergue para ditar o ritmo da equipe.

Equipe do Caeté goleou o Independente na última rodada, garantindo sua primeira vitória (Instagram Caeté)

Do outro lado, o Capitão Poço é o lanterna do Parazão, ainda sem vitórias. A equipe vem de três empates e uma derrota, tendo marcado quatro gols e sofrido sete. Apesar da posição desconfortável, o time chega motivado após um empate por 2 a 2 contra o Remo, no Mangueirão, em que, inclusive, chegou a estar na frente no placar. O técnico Rogerinho Gameleira deposita suas esperanças no atacante Ju Alagoano, principal referência ofensiva da equipe, para conquistar a primeira vitória no torneio.

Independente x Cametá - Estádio Navegantão, 16h

Ambas as equipes vêm de duras derrotas na última rodada. O Galo Elétrico busca se recuperar dos 3 a 0 sofridos para o Caeté na última rodada, fora de casa. O time de Tucuruí tem quatro pontos e ocupa a 8ª colocação, com uma vitória, um empate e duas derrotas. A defesa preocupa o técnico Wallace Lemos, já que é a mais vazada da competição, com nove gols sofridos. Jogando em casa, o objetivo é reencontrar o caminho das vitórias para não se distanciar do pelotão de frente da competição.

A equipe do Cametá sofreu um 3 a 0 para a Tuna na última rodada (Instagram Cametá)

O Cametá também vem de uma derrota dura e também por 3 a 0, contra a Tuna Luso, em partida disputada no Souza, em Belém. O Mapará Elétrico está em 7º lugar, com quatro pontos, e precisa melhorar seus setores de defesa e ataque, já que marcou apenas três vezes em quatro jogos. O técnico Rodrigo Reis quer que o time reaja rapidamente para evitar uma sequência negativa no campeonato.