Três brasileiros se classificam para a final masculina da Copa do Mundo de skate em Roma

Passada a frustração de ver o Brasil fora da final feminina da etapa de Roma da Copa do Mundo de skate street, no masculino, a história foi diferente. Com desempenho satisfatório, os três brasileiros se garantiram na decisão da competição.

Em uma disputa de duas baterias bastante acirradas, Giovanni Vianna foi o melhor skatista nacional em ação, encerrando a semifinal na terceira colocação, com 177.89 pontos, na soma da melhor volta e da melhor manobra.

Felipe Gustavo ficou no sexto lugar, com 168.40 pontos. O outro brasileiro envolvido na semifinal, Ivan Monteiro, avançou em sétimo, com 167.43 pontos. O japonês Shirai Sora teve o melhor desempenho na fase semifinal, com 181.16 pontos. A segunda colocação ficou com o seu compatriota Yuto Horigome, que atingiu a pontuação de 179,05.

A Copa do Mundo de Skate Street Roma 2025 é o primeiro evento no ciclo da modalidade até os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. A final masculina acontece às 14h35 (horário de Brasília) deste domingo.