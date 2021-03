Treinos da seleção sub-17 são cancelados, e Santos ganha dupla

O agravamento da Pandemia de Covid-19 fez com que a CBF cancelasse o período de treinamentos da Seleção Brasileira Sub-17, que começaria nesta segunda-feira e terminaria em 18 de março. Com isso, o Santos deixará de perder dois jogadores para as primeiras partidas da Libertadores. A informação foi publicada inicialmente pela Gazeta Esportiva, confirmada pelo DIÁRIO DO PEIXE.

Kaiky e Ângelo estavam na lista do técnico Paulo Victor Gomes, que se prepararia para o Torneio Sul-Americano da categoria. Os dois jogadores perderiam as partidas contra o Deportivo Lara, na Libertadores, além do Ituano, pelo Paulistão.

Os dois Meninos da Vila agradaram o técnico Ariel Holan nas partidas em que jogaram, e nos treinamentos, e existe chance de serem utilizados já na Libertadores. O Santos tentou a liberação dos jogadores da convocação, mas não teve sucesso.

Santos e Deportivo Lara se enfrentam pela primeira partida da segunda fase da Libertadores nesta terça-feira, 19h15, na Vila Belmiro. O duelo de volta será em Caracas, no Venezuela, no dia 16.