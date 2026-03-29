Tottenham demite Igor Tudor após menos de dois meses à frente do clube Estadão Conteúdo 29.03.26 14h47 Em uma temporada bem abaixo do esperado, o Tottenham anunciou neste domingo (29) a demissão de Igor Tudor do comando técnico. O treinador croata ficou menos de dois meses à frente do clube londrino e saiu com apenas uma vitória em sete partidas disputadas, incluindo a eliminação na Champions League. O técnico foi anunciado pelo clube no dia 14 de fevereiro para substituir Thomas Frank. Com a expectativa de distanciar a equipe da zona de rebaixamento da Premier League e alçar voos mais altos na Champions League, o comandante não conseguiu melhorar o desempenho e deixou o time na 17ª posição do nacional, uma acima da degola. Em nota oficial, o Tottenham confirmou a saída do técnico, assim como dos auxiliares Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci. O clube agradeceu pelo trabalho da comissão e prestou solidariedade a Igor Tudor, que perdeu o pai na última semana. "Agradecemos a Igor, Tomislav e Riccardo pelo esforço durante as últimas seis semanas, nas quais trabalharam incansavelmente. Também reconhecemos o luto que Igor sofreu recentemente e enviamos nosso apoio a ele e à sua família neste momento difícil". Com passagens recentes por Lazio e Juventus, ambos da Itália, o treinador esteve no comando do Tottenham apenas sete vezes e conquistou uma vitória, sobre o Atlético de Madrid-ESP, por 3 a 2, pelo segundo jogo das oitavas de final da Champions, após perder a ida por 5 a 2. Durante esse curto período, o Tottenham chegou a sofrer goleadas em casa, pela Premier League, para o Arsenal, por 4 a 1, e Nottingham Forest, por 3 a 0. O aproveitamento foi de apenas 19%. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Igor Tudor Tottenham Premier League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Reforço do Paysandu, Lucas Cardoso projeta estreia e exalta torcida: 'É difícil achar' Meia-atacante pode estrear com a camisa bicolor na próxima terça-feira (31), contra o Guaporé, na Copa Verde 29.03.26 17h34 futebol Remo perde para o Liga São João e amarga a lanterna do grupo A6 do Brasileiro Feminino A3 Time azulino soma apenas um ponto no campeonato 29.03.26 16h37 futebol Copa Norte: Paysandu poupa titulares e viaja para Rondônia com reservas Papão encara o Guaporé-RO na próxima terça-feira (31); equipe será comandada pelo auxiliar técnico Elton Macaé 29.03.26 15h18 futebol feminino Em casa, Paysandu perde para Itabirito e chega a duas derrotas no Brasileiro Feminino A2 Time bicolor não conseguiu resistir ao ataque das visitantes, falhou e perdeu novamente no campeonato 29.03.26 14h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo 29.03.26 7h00 Futebol Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão 29.03.26 8h00 futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 logística Flamengo negocia aluguel de avião exclusivo para reduzir desgaste em viagens Expectativa interna é fechar o acordo após a Copa do Mundo 29.03.26 11h32