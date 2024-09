Toto Schillaci, artilheiro da Copa do Mundo de 1990, morre aos 59 anos

O ex-atacante da seleção italiana Salvatore 'Toto' Schillaci, artilheiro da Copa do Mundo da Itália-1990, morreu aos 59 anos, anunciou nesta quarta-feira (18) a Federação Italiana de Futebol (FIGC).

"Toto Schillaci, jogador-símbolo do Mundial de 1990 na Itália, faleceu nesta quarta-feira aos 59 anos", informou a entidade em um comunicado.

VEJA MAIS

Todas as partidas disputadas no país entre esta quarta-feira e domingo (22) respeitarão um minuto de silêncio em homenagem ao atleta.

"Ele fez um país inteiro sonhar durante as noites mágicas da Copa do Mundo de 1990. A Inter de Milão está ao lado da família Schillaci após a morte de Toto", afirmou o atual campeão italiano, clube que o atacante defendeu entre 1992 e 1994.

"As comemorações de seus gols, que viraram símbolo de alegria coletiva, permanecerão para sempre como um legado do futebol italiano", afirmou o presidente da FIGC, Grabriele Gravina.

Schillaci enfrentava há alguns meses um câncer de cólon e foi hospitalizado na UTI na semana passada. Segundo a imprensa italiana, o ex-jogador morreu no Hospital Cívico de Palermo. Toto Schillaci estreou como profissional no Messina, em Sicília, sua cidade natal, e também jogou pela Juventus, de 1989 a 1992.

"Na Juve, tivemos a sorte de nos emocionarmos com ele antes que, naquele verão incrível de 1990, toda a Itália se emocionasse, encantada com as suas comemorações maravilhosas e enérgicas", recordou o clube de Turim, com o qual Schillaci conquistou a Copa da Uefa em 1990.

O grande momento da carreira do atacante aconteceu na Copa do Mundo disputada na Itália, da qual foi artilheiro com seis gols.

A 'Squadra Azzurra' chegou às semifinais do torneio, mas foi eliminada pela Argentina de Diego Maradona (1-1 no tempo regulamentar e prorrogação, 4-3 nos pênaltis). Schillaci fez o gol italiano na partida.

Ele disputou 16 partidas pela seleção italiana e fez sete gols. O italiano encerrou a carreira em 1997 no campeonato japonês. Após a aposentadoria, ele retornou à Sicília e criou uma escolinha de futebol em Palermo.