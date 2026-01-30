Capa Jornal Amazônia
Torino devolve João Pedro Tchoca ao Corinthians cinco dias após anúncio da transferência

O empréstimo do defensor ao clube italiano foi anunciado cinco dias atrás

Estadão Conteúdo
fonte

João Pedro Tchoca, do Corinthians (Instagram @joaopedrotchoca)

O Torino devolveu o zagueiro João Pedro Tchoca ao Corinthians, após alegar problemas nos exames médicos do jogador, conforme informado pelo clube alvinegro nesta sexta-feira, 30. O empréstimo do defensor ao clube italiano foi anunciado cinco dias atrás, no domingo, 25.

Apesar da alegação do Torino, a diretoria corintiana afirma que Tchoca não apresentava nenhum problema físico e lembra que, no mesmo dia do anúncio do empréstimo, o defensor foi relacionado para jogar a quinta rodada do Paulistão.

"João Pedro foi liberado pelo Corinthians para se apresentar ao Torino com condições de jogo. O atleta, inclusive, foi relacionado para a partida contra o Velo Clube no último domingo (25)", diz a nota divulgada pelo clube.

O negócio firmado entre Corinthians e Torino foi um empréstimo até junho, fixado em 1,5 milhão de euros (aproximadamente 9,5 milhões de reais), com obrigação de compra caso Tchoca completasse 10 partidas atuando por pelo menos 45 minutos pelo time italiano.

Se tal meta fosse cumprida, o clube europeu teria de comprá-lo pelo valor de 4,5 milhões de Euros (pouco mais de 28 milhões de reais), afora a possibilidade de mais um milhão de Euros por metas atingidas.

De volta, o zagueiro será reintegrado ao elenco comandado pelo técnico Dorival Júnior. Como não participou dos treinamentos ao longo da semana, contudo, não viaja a Brasília, onde os corintianos decidem a Supercopa Rei contra o Flamengo, no Mané Garrincha, a partir das 16 horas de domingo.

Palavras-chave

futebol

Corinthians

Torino

João Pedro Tchoca
