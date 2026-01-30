Torino devolve João Pedro Tchoca ao Corinthians cinco dias após anúncio da transferência O empréstimo do defensor ao clube italiano foi anunciado cinco dias atrás Estadão Conteúdo 30.01.26 13h33 João Pedro Tchoca, do Corinthians (Instagram @joaopedrotchoca) O Torino devolveu o zagueiro João Pedro Tchoca ao Corinthians, após alegar problemas nos exames médicos do jogador, conforme informado pelo clube alvinegro nesta sexta-feira, 30. O empréstimo do defensor ao clube italiano foi anunciado cinco dias atrás, no domingo, 25. Apesar da alegação do Torino, a diretoria corintiana afirma que Tchoca não apresentava nenhum problema físico e lembra que, no mesmo dia do anúncio do empréstimo, o defensor foi relacionado para jogar a quinta rodada do Paulistão. "João Pedro foi liberado pelo Corinthians para se apresentar ao Torino com condições de jogo. O atleta, inclusive, foi relacionado para a partida contra o Velo Clube no último domingo (25)", diz a nota divulgada pelo clube. O negócio firmado entre Corinthians e Torino foi um empréstimo até junho, fixado em 1,5 milhão de euros (aproximadamente 9,5 milhões de reais), com obrigação de compra caso Tchoca completasse 10 partidas atuando por pelo menos 45 minutos pelo time italiano. Se tal meta fosse cumprida, o clube europeu teria de comprá-lo pelo valor de 4,5 milhões de Euros (pouco mais de 28 milhões de reais), afora a possibilidade de mais um milhão de Euros por metas atingidas. De volta, o zagueiro será reintegrado ao elenco comandado pelo técnico Dorival Júnior. Como não participou dos treinamentos ao longo da semana, contudo, não viaja a Brasília, onde os corintianos decidem a Supercopa Rei contra o Flamengo, no Mané Garrincha, a partir das 16 horas de domingo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Torino João Pedro Tchoca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 MMA Sport Club Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão 30.01.26 12h13 futebol Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado 30.01.26 10h35 Carlos Ferreira Molho de pimenta na rivalidade 30.01.26 10h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada 30.01.26 21h56 DESPEDIDA Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF 29.01.26 20h22 FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. 30.01.26 13h40