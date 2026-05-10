Torcida invade campo minutos antes de clube checo conquistar título e jogo acaba suspenso

O que parecia ser o começo de uma noite de festa em Praga virou confusão antes mesmo do apito final. Neste sábado, o Slavia Praga vencia o rival Sparta por 3 a 2 no clássico disputado no Fortuna Stadium e se aproximava da conquista da Liga Checa. Mas, já nos instantes finais, torcedores do time da casa deixaram as arquibancadas e entraram no campo, obrigando a arbitragem a encerrar a partida antes do tempo.

A invasão rapidamente aumentou a tensão no estádio. Em meio ao tumulto, sinalizadores foram arremessados na direção do setor ocupado pela torcida visitante. O goleiro Jakub Surovcik, do Sparta Praga, acabou atingido durante a confusão.

Depois do duelo, o jogador usou as redes sociais para relatar o episódio. "Alguém correr até mim e me ameaçar diretamente durante a partida, acompanhado de uma agressão, é absolutamente inaceitável, e vou levar isso às vias legais", escreveu.

A interrupção pode ter impacto direto na tabela. De acordo com o portal checo idnes.cz, o caso deve ser analisado pela Justiça esportiva local, e existe a possibilidade de punição ao Slavia. Ainda assim, a equipe segue em vantagem na corrida pelo título, com cinco pontos de frente e apenas duas rodadas restantes.

Presidente do clube, Jaroslav Tvrdik considerou correta a decisão de não retomar o clássico. Para ele, o cenário deixou de ser esportivo quando a segurança dos atletas entrou em questão. "O adversário relatou um ataque a um ou dois jogadores. Acho legítimo que a partida tenha sido encerrada", afirmou.