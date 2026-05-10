Torcida invade campo minutos antes de clube checo conquistar título e jogo acaba suspenso Estadão Conteúdo 10.05.26 11h11 O que parecia ser o começo de uma noite de festa em Praga virou confusão antes mesmo do apito final. Neste sábado, o Slavia Praga vencia o rival Sparta por 3 a 2 no clássico disputado no Fortuna Stadium e se aproximava da conquista da Liga Checa. Mas, já nos instantes finais, torcedores do time da casa deixaram as arquibancadas e entraram no campo, obrigando a arbitragem a encerrar a partida antes do tempo. A invasão rapidamente aumentou a tensão no estádio. Em meio ao tumulto, sinalizadores foram arremessados na direção do setor ocupado pela torcida visitante. O goleiro Jakub Surovcik, do Sparta Praga, acabou atingido durante a confusão. Depois do duelo, o jogador usou as redes sociais para relatar o episódio. "Alguém correr até mim e me ameaçar diretamente durante a partida, acompanhado de uma agressão, é absolutamente inaceitável, e vou levar isso às vias legais", escreveu. A interrupção pode ter impacto direto na tabela. De acordo com o portal checo idnes.cz, o caso deve ser analisado pela Justiça esportiva local, e existe a possibilidade de punição ao Slavia. Ainda assim, a equipe segue em vantagem na corrida pelo título, com cinco pontos de frente e apenas duas rodadas restantes. Presidente do clube, Jaroslav Tvrdik considerou correta a decisão de não retomar o clássico. Para ele, o cenário deixou de ser esportivo quando a segurança dos atletas entrou em questão. "O adversário relatou um ataque a um ou dois jogadores. Acho legítimo que a partida tenha sido encerrada", afirmou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol clube checo invasão jogo suspenso COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MAIS ESPORTES Irã confirma presença na Copa do Mundo de 2026 e apresenta exigências aos países-sede Governo iraniano pediu garantias sobre vistos, segurança e respeito à delegação durante o torneio 10.05.26 8h37 Futebol Participantes da Corrida do Sal terão acesso a milhares de fotos da prova horas após o evento Cobertura será feita pela Fotop, empresa especializada em captação de imagens esportivas 10.05.26 8h00 Carlos Ferreira Leão em jogo para o máximo das virtudes 10.05.26 7h00 ESPORTES CRB derrota o Operário-PR e conquista a primeira vitória em Maceió pela Série B Os gols da vitória foram de Pedro Castro e Mikael 09.05.26 23h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo desafia líder Palmeiras no Mangueirão em busca de reação na Série A Leão Azul tenta embalar após vitória sobre o Botafogo, enquanto Verdão defende invencibilidade de nove rodadas e a liderança do Brasileirão 10.05.26 8h00 Futebol Águia e Tuna defendem vaga no G-4 em rodada decisiva da Série D Azulão tenta seguir na cola da liderança do Grupo A5, enquanto a Lusa busca reencontrar o caminho das vitórias antes do duelo paraense da próxima semana 10.05.26 8h00 Futebol Ex-Remo e Fluminense, Paulo Victor relembra Copa de 86 com a Seleção: 'Tinha um grupo unido' O ex-goleiro foi um dos três paraenses a defender o Brasil em mundiais da Fifa. 10.05.26 8h00 Futebol No último minuto dos acréscimos, Paysandu vence o Anápolis e assume liderança da Série C Papão sofre com gramado encharcado, vê empate no fim, mas encontra gol salvador de Juninho aos 51 minutos da etapa final 09.05.26 20h02