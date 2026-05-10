Torcedores do Barcelona confundem ônibus e atacam o próprio time; veículo do Real foi atingido O ônibus do Real Madrid também foi atingido nos atos da torcida rival e o vidro da porta acabou quebrado. O clube da capital espanhola não confirmou se alguém foi ferido com os ataques. Estadão Conteúdo 10.05.26 16h22 Momentos antes do clássico entre Barcelona e Real Madrid, na tarde deste domingo (10), torcedores da equipe catalã atiraram pedras no ônibus do próprio clube na chegada ao Spotify Camp Nou. Segundo a imprensa da Espanha, a torcida teria se confundido e acharam que se tratava do veículo do Real Madrid. Uma das janelas foi danificada com o ataque dos torcedores, mas nenhum jogador se machucou. O ônibus do Real Madrid também foi atingido nos atos da torcida rival e o vidro da porta acabou quebrado. O clube da capital espanhola não confirmou se alguém foi ferido com os ataques. Nesta temporada, outros dois episódios semelhantes envolveram a torcida do time catalão. Justamente em duas partidas contra o Atlético de Madrid, uma pela Copa do Rei e outra pela Champions League. O ônibus do clube comandado por Diego Simeone sofreu ataques na chegada ao Camp Nou. Em caso de vitória ou empate do Barcelona, o clube comandado por Hansi Flick ganharia a La Liga pela segunda temporada consecutiva, o 29º na história da equipe. O Real Madrid ainda mantém chances mínimas de levantar o troféu, mas precisa vencer os rivais fora de casa e torcer para que os rivais não somem mais pontos até o final do torneio. O campeonato nacional espanhol termina no dia 24 de maio, e tanto Barcelona quanto Real Madrid já estão classificados para a próxima edição da Champions League, assim como Villarreal e Atlético de Madrid, terceiro e quarto colocado, respectivamente. O Real Bétis é outros clube com a vaga bem encaminhada Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Barcelona Real Madrid La Liga Camp Nou COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MAIS ESPORTES Irã confirma presença na Copa do Mundo de 2026 e apresenta exigências aos países-sede Governo iraniano pediu garantias sobre vistos, segurança e respeito à delegação durante o torneio 10.05.26 8h37 Futebol Participantes da Corrida do Sal terão acesso a milhares de fotos da prova horas após o evento Cobertura será feita pela Fotop, empresa especializada em captação de imagens esportivas 10.05.26 8h00 Carlos Ferreira Leão em jogo para o máximo das virtudes 10.05.26 7h00 ESPORTES CRB derrota o Operário-PR e conquista a primeira vitória em Maceió pela Série B Os gols da vitória foram de Pedro Castro e Mikael 09.05.26 23h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES DUELO Palmeiras exalta pontos turísticos de Belém em vídeo antes de duelo contra o Remo Nas imagens, clube mostra o Centro Históricoo Ver-o-Peso e a Basílica de Nazaré 10.05.26 13h00 Futebol Remo desafia líder Palmeiras no Mangueirão em busca de reação na Série A Leão Azul tenta embalar após vitória sobre o Botafogo, enquanto Verdão defende invencibilidade de nove rodadas e a liderança do Brasileirão 10.05.26 8h00 vai chover? Veja a previsão do tempo para a partida entre Remo e Palmeiras no Mangueirão neste domingo Partida pela Série A será disputada neste domingo (10), em Belém 09.05.26 21h00 JOGO DE HOJE Remo x Palmeiras: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10/05) pela Série A do Brasileirão Remo e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.05.26 15h00