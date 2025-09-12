Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Torcedor do Vasco morre após ser baleado antes de clássico com o Botafogo pela Copa do Brasil

Estadão Conteúdo

Uma briga envolvendo torcedores do Vasco deixou um morto e outro baleado no Rio. O confronto aconteceu nos arredores da estação Oswaldo Cruz, na zona norte, antes da partida contra o Botafogo pela Copa do Brasil, no Estádio Nilton Santos, a cerca de 10 km do local. As informações são do ge.

A vítima chegou a ser encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento do Campinho, mas não resistiu. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que torcedores uniformizados entram em conflito. É possível ouvir rojões, junto de clarões e correria.

Outro registro em vídeo mostra um integrante da Força Jovem do Vasco buscando abrigo em uma loja. Ele diz ter sido baleado no pé e foi levado para o Hospital Salgado Filho. Não se sabe o estado de saúde dele.

No jogo, Botafogo e Vasco empataram por 1 a 1. O placar foi o mesmo da partida de ida, encaminhando a decisão para os pênaltis. Os vascaínos se classificaram ao vencer por 5 a 3 nas cobranças.

Os quatro semifinalistas da Copa do Brasil foram definidos nesta quinta-feira. Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco confirmaram a permanência na sequência do torneio eliminatório nacional. Após as mudanças promovidas pela CBF, as semifinais só serão disputadas após o término do Campeonato Brasileiro. Os confrontos de ida estão previstos para o dia 10 de dezembro e a volta no dia 14.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Brasil

morte

torcedor

Vasco
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Série B: Adversário direto do Remo pelo G4, Vila Nova pode ter retorno de goleiro

Vila Nova joga em casa e pode ultrapassar o Remo na tabela da Série B em caso de vitória

11.09.25 18h42

SÉRIE B

Raio-X: Próximo adversário do Remo, Vila Nova-GO mostra fragilidade ofensiva e força defensiva

Time goiano é o que mais erra passes e dribles, mas lidera interceptações e faltas na Série B

11.09.25 17h00

FUTEBOL

Presidente do Paysandu não descarta mais reforços para a reta final da Série B

Roger Aguilera, presidente do Papão, informou que o clube ainda pensa em reforços, mas nomes estão em análise

11.09.25 16h08

Futebol

No Paysandu, zagueiro Thiago Heleno pode amargar segundo rebaixamento seguido

Jogador esteve no elenco que caiu para a Série B com o Athletico-PR em 2024

11.09.25 12h56

MAIS LIDAS EM ESPORTES

VENCER OU VENCER

'A gente acredita’: Paysandu traz jogo de volta à Curuzu e busca renascer na Série B

Lateral-esquerdo Reverson falou sobre a chegada de Márcio Fernandes e o duelo de desesperados contra o América-MG, agora de volta ao Caldeirão bicolor

11.09.25 20h29

FUTEBOL

Presidente do Paysandu não descarta mais reforços para a reta final da Série B

Roger Aguilera, presidente do Papão, informou que o clube ainda pensa em reforços, mas nomes estão em análise

11.09.25 16h08

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (12/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

12.09.25 7h00

FUTEBOL

Nos pênaltis, Vasco elimina Botafogo no Nilton Santos e vai às semifinais da Copa do Brasil

Pelo segundo ano consecutivo, o Vasco garantiu presença nas semifinais

12.09.25 0h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda