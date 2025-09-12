Torcedor do Vasco morre após ser baleado antes de clássico com o Botafogo pela Copa do Brasil Estadão Conteúdo 12.09.25 8h28 Uma briga envolvendo torcedores do Vasco deixou um morto e outro baleado no Rio. O confronto aconteceu nos arredores da estação Oswaldo Cruz, na zona norte, antes da partida contra o Botafogo pela Copa do Brasil, no Estádio Nilton Santos, a cerca de 10 km do local. As informações são do ge. A vítima chegou a ser encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento do Campinho, mas não resistiu. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que torcedores uniformizados entram em conflito. É possível ouvir rojões, junto de clarões e correria. Outro registro em vídeo mostra um integrante da Força Jovem do Vasco buscando abrigo em uma loja. Ele diz ter sido baleado no pé e foi levado para o Hospital Salgado Filho. Não se sabe o estado de saúde dele. No jogo, Botafogo e Vasco empataram por 1 a 1. O placar foi o mesmo da partida de ida, encaminhando a decisão para os pênaltis. Os vascaínos se classificaram ao vencer por 5 a 3 nas cobranças. Os quatro semifinalistas da Copa do Brasil foram definidos nesta quinta-feira. Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco confirmaram a permanência na sequência do torneio eliminatório nacional. Após as mudanças promovidas pela CBF, as semifinais só serão disputadas após o término do Campeonato Brasileiro. Os confrontos de ida estão previstos para o dia 10 de dezembro e a volta no dia 14. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil morte torcedor Vasco COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Série B: Adversário direto do Remo pelo G4, Vila Nova pode ter retorno de goleiro Vila Nova joga em casa e pode ultrapassar o Remo na tabela da Série B em caso de vitória 11.09.25 18h42 SÉRIE B Raio-X: Próximo adversário do Remo, Vila Nova-GO mostra fragilidade ofensiva e força defensiva Time goiano é o que mais erra passes e dribles, mas lidera interceptações e faltas na Série B 11.09.25 17h00 FUTEBOL Presidente do Paysandu não descarta mais reforços para a reta final da Série B Roger Aguilera, presidente do Papão, informou que o clube ainda pensa em reforços, mas nomes estão em análise 11.09.25 16h08 Futebol No Paysandu, zagueiro Thiago Heleno pode amargar segundo rebaixamento seguido Jogador esteve no elenco que caiu para a Série B com o Athletico-PR em 2024 11.09.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER OU VENCER 'A gente acredita’: Paysandu traz jogo de volta à Curuzu e busca renascer na Série B Lateral-esquerdo Reverson falou sobre a chegada de Márcio Fernandes e o duelo de desesperados contra o América-MG, agora de volta ao Caldeirão bicolor 11.09.25 20h29 FUTEBOL Presidente do Paysandu não descarta mais reforços para a reta final da Série B Roger Aguilera, presidente do Papão, informou que o clube ainda pensa em reforços, mas nomes estão em análise 11.09.25 16h08 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (12/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 12.09.25 7h00 FUTEBOL Nos pênaltis, Vasco elimina Botafogo no Nilton Santos e vai às semifinais da Copa do Brasil Pelo segundo ano consecutivo, o Vasco garantiu presença nas semifinais 12.09.25 0h13