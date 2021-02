Torcedor do Sport marca Jair Ventura na pele e explica tatuagem inusitada

Um torcedor do Sport resolveu deixar marcado na pele a manutenção do Rubro-Negro na Série A do Brasileirão em 2020, mas, a presença do atual treinador do clube Jair Ventura na homenagem chamou a atenção dos torcedores, nesta quarta-feira. Victor Martins falou ao Ge sobre a tatuagem que surgiu de uma empolgação com o ano do Leão.+ Confira a tabela de classificação do Brasileirão e simule a última rodada

Homem faz tatuagem com imagem de Jair Vetura (Reprodução/Ge)

O bartender fez a tatuagem pouco depois do elenco de jair Ventura garantir a permanência na elite. Embora muitos torcedores do Sport estejam celebrando com carinho a colaboração do treinador para a meta da equipe, ele reconhece que foi criticado por pessoas próximas e explicou a tatuagem.

- Não foi promessa, como muita gente disse. Eu fiz uma promessa de tatuar o escudo antigo e pensei: porque não tatuar Jair Ventura? O pessoal disse: "Tu é muito louco de tatuar um treinador que pode estar aqui hoje e pode não estar amanhã". Não tem nada disso. Eu tatuei meu momento. Quando vi a coletiva, que vi o banho de champanhe que ele tomou, fiquei impressionado com a cara de felicidade, com aquele sorriso e sei que Jair ficando, ele pode fazer o Sport melhor.

O Leão viveu uma temporada complicada desde o começo de 2020, mas, com a chegada de 2021, a reta final do Brasileirão e reforços como Jair e Thiago Neves, o torcedor teve ânimo de sobra para aliviar a tensão na briga para não ser rebaixado. Victor recordou as dificuldades vividas em 2018 e 2019 para se manter e acredita que seu homenageado foi diferente.

Jair celebrou 'fico' do Sport na Série A (Anderson Stevens / Sport Club do Recife)

- Jair, quando chegou, ele mudou totalmente o clima, o ambiente do clube. Foi um cara que foi tirando coisas da cartola, e com o pouco que tinha, conseguiu fazer um trabalho brilhante - apontou ele.

Jair Ventura já passou por Botafogo, Corinthians e Santos. Em 2021, o treinador deve seguir no clube para a disputa dos estaduais. Em um vídeo, ele agradeceu o gesto.

- Obrigado, Victor, pela homenagem, pelo carinho. Pode ter certeza que nós vamos fazer aqui o nosso máximo, nosso melhor para poder retribuir essa homenagem com muitas vitórias. Grande abraço.

Nas redes sociais, o assunto chamou a atenção. Um torcedor do Botafogo comentou "o que é isso?" e viu outros se divertirem com a empolgação. Internautas ainda tentaram justificar a escolha, porém, tiveram que escutar que "logo Jair seria demitido". A tatuagem virou meme.