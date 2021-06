Torcedor do City é banido dos estádios por três anos após imitar macaco em frente ao brasileiro Fred

Torcedor do Manchester City, Anthony Burke foi proibido de entrar em estádios por três anos após ser acusado de racismo contra jogadores do Manchester United. Em 2019, Burke imitou um macaco na frente do brasileiro Fred e seus companheiros Martial e Lingard durante uma cobrança de escanteio.+ Confira a classificação atualizada do Brasileirão!

Em agosto de 2020, de acordo com o "The Mirror", apesar de se considerar inocente, Anthony foi considerado culpado pela Justiça de Manchester por ofensa e agravamento racial.

Além de um funcionário do Etihad, as câmeras de segurança flagraram o momento em que o torcedor comete o crime.

Anthony Burke terá também que desembolsar cerca de de R$ 4500 reais pela multa e custos do processo.