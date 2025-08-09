Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Tom Brady é homenageado pelos Patriots com estátua e provoca rivais: 'Vão jogar cerveja'

Estadão Conteúdo

O astro na NFL, a liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos, Tom Brady foi homenageado pelo New England Patriots com uma estátua de 3,6 metros de altura e de 6 toneladas, erguida em frente ao Gillete Stadium, em Foxborough, Massachusetts, onde a equipe manda suas partidas, na sexta-feira, diante de centenas de torcedores.

A base hexagonal de granito remete a cada uma das seis conquistas do Super Bowl nas quais o quarterback liderou os Patriots em 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 e 2019, após ser apenas a 199ª escolha no draft de 2000, quando nem sonhava em se tornar o maior ídolo da história da franquia - ele ainda conquistou seu sétimo anel de campeão, em 2020, pelo Tampa Bay Buccaneers.

"Quando fui draftado, eu só esperava entrar para o time. Nunca imaginei que estaria aqui duas décadas e meia depois, feito de bronze e congelado no tempo", disse Brady, 48 anos, durante a cerimônia de inauguração da estátua. "Mas, na verdade, parece bem apropriado, considerando meu tempo de corrida de 40 jardas", brincou.

Três vezes eleito o jogador mais valioso da NFL, cinco vezes MVP do Super Bowl e sete vezes campeão da NFL, Tom Brady se aposentou em 2023 como o jogador mais condecorado da liga, com recordes em várias categorias, incluindo o maior número de vitórias, jardas passadas e touchdowns - tanto na temporada regular quanto nos playoffs.

Os Patriots o introduziram no Hall da Fama no ano passado, dispensando o período de espera habitual de quatro anos, e aposentaram sua camisa número 12. Na cerimônia, o proprietário Robert Kraft disse que Brady seria o primeiro jogador na história da franquia a ter uma estátua de bronze do lado de fora do estádio.

"Esta estátua não é apenas para os fãs dos Pats. Ela também dará a todos os fãs dos Jets algo para jogar suas cervejas ao saírem do estádio todos os anos", brincou Brady, referindo-se ao rival da divisão leste New York Jets. "Provavelmente no segundo quarto", acrescentou, sob aplausos dos presentes.

Após a cerimônia, acompanhada por pais, filhos e ex-companheiros do astro, Brady assistiu a vitória do New England Patriots sobre o Washington Commanders por 48 a 18 em partida que marcou a abertura da pré-temporada da NFL.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol americano

New England Patriots

Tom Brady
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Série B: Remo visita o América-MG e segue na briga por vaga no G4

Leão busca recuperação após derrota na rodada anterior e tenta manter invencibilidade de 23 anos contra o time mineiro

09.08.25 8h00

SÉRIE B

Após demissão de Enderson Moreira, América-MG encara o Remo com interino

Adversário azulino demitiu treinador após seis jogos sem vencer; Diogo Giacomini assume interinamente

08.08.25 17h15

SÉRIE B

Davó diz que Remo precisa ter “postura vencedora” contra o América-MG na Série B

Atacante azulino destaca lições após derrota, reforça foco do elenco e alerta para o risco de enfrentar adversário pressionado

08.08.25 15h53

caso de polícia

Ex-jogador do Botafogo é preso após atropelar quatro pessoas e tentar tomar arma de policial

Luan Plácido deixou duas vítimas em estado grave e foi contido após comportamento agressivo

08.08.25 15h28

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (09/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Jogos por Amistosos Internacionais e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste sábado

09.08.25 7h00

Futebol

Série B: Remo visita o América-MG e segue na briga por vaga no G4

Leão busca recuperação após derrota na rodada anterior e tenta manter invencibilidade de 23 anos contra o time mineiro

09.08.25 8h00

REFORÇO

Remo oficializa contratação de Cristian Tassano após registro no BID

Atleta chega ao Leão após atuar em 32 partidas pelo Feirense, de Portugal

07.08.25 19h46

Sócios do Corinthians dão voto final sobre impeachment após últimos esforços de Augusto Melo

09.08.25 5h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda