Tite cita discussão com o filho em vitória do Cruzeiro: 'Reclamação com a arbitragem'

A vitória do Cruzeiro sobre o América-MG no clássico do Campeonato Mineiro neste domingo, por 2 a 0, serviu para diminuir a pressão sobre o técnico Tite diante do seu início de trabalho na Toca da Raposa. No entanto, uma cena inusitada chamou a atenção no jogo. Uma discussão do experiente treinador com seu filho e auxiliar, Matheus Bacchi.

O episódio aconteceu durante o segundo tempo, quando os dois tiveram uma conversa mais forte à beira do campo. Na coletiva, Tite atenuou a questão e afirmou que o motivo do entrevero foi a postura do filho em relação ao desempenho do juiz da partida.

"É pela excessiva reclamação dele com a arbitragem e não pode. Eu não vou deixar. Deixa que eu vou falar com a arbitragem, como eu fiz e falei com o juiz depois", afirmou o comandante cruzeirense durante a entrevista coletiva.

Além dos três pontos e do fato de superar um rival tradicional em Minas, a vitória trouxe mais dividendos ao técnico. Fora da zona de classificação às semifinais antes do clássico, o conjunto celeste saltou para a liderança do Grupo C do estadual.

Com 12 pontos, o Cruzeiro enfrenta o URT em Patos de Minas na última rodada e só depende de mais um triunfo para brigar pelo primeiro lugar na classificação geral do torneio. Embalado no Campeonato Mineiro, o clube agora centra o foco no Nacional para tentar sair da lanterna.

Nesta quarta-feira, a equipe viaja até o interior de São Paulo para desafiar o Mirassol. Em duas partidas, os cruzeirenses foram goleados pelo Botafogo na estreia (4 a 0) e caíram na segunda rodada para o Coritiba (revés de 2 a 1).