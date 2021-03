Tino Marcos revela qual o time de futebol que ele é torcedor

O ex-repórter da Globo Tino Marcos admitiu, durante o 'Mais Você' desta sexta-feira, que é torcedor do Flamengo "desde pequenino". De acordo com o jornalista, ele "finalmente" pode falar qual seu time do coração e aproveitou para fazer uma pequena homenagem ao seu pai, que faleceu em 2020. Tino Marcos deixou a rede Globo após 35 na profissão.

> Confira a classificação atualizada do Carioca 2021 e simule os resultados

- Agora que tudo passou, e até mesmo em homenagem ao meu querido pai que se foi no ano passado, eu posso dizer de todo o coração, com todas as letras, que eu sou torcedor do Flamengo por influência dele - disse o ex-repórter durante entrevista para a Ana Maria Braga.

- Desde pequenininho sempre indo ao estádio, sempre indo ao Maracanã. Esse estádio que eu frequento desde os cinco anos de idade, depois como profissional também. Então está dito com muito orgulho e com muita alegria - completou Tino Marcos, dizendo que não havia exposto seu time do coração para não ter animosidades com os telespectadores que torcem para outros times.

O Flamengo volta a atuar no Carioca 2021 neste domingo, 14 de março, contra o Fluminense, no clássico FlaFlu.