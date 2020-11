Time feminino do Cruzeiro chega a 10 atletas com Covid-19 e clube tenta adiar clássico com o Galo

O time feminino do Cruzeiro teve mais um caso de Covid-19 confirmado, O clube informou que a atleta Miriã também testou positivo para o novo coronavírus Covid-19 após exames protocolares realizados pelas jogadoras e comissão técnica visando a partida deste sábado, 21/11, às 15h, contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Mineiro.

Agora, com Miriã, chega a 10 o número de Covid-19 no elenco celeste feminino. Diante de todos os problemas que envolvem a saúde das atletas, a direção da equipe solicitou junto à FMF o adiamento da partida deste sábado. Com todos os desfalques, o Cruzeiro teria que jogar com duas atletas lesionadas e ainda com uma goleira na linha. O Clube aguarda um parecer da FMF, e o adversário também deve concordar para que o jogo seja adiado.

Na última sexta-feira, 13, já haviam testado positivo outras nove jogadoras: as meias Carol Soares e Dedê, as laterais Eskerdinha e Janaína, a volante Capelinha, as zagueiras Mayara e Tatá e as atacantes Kim e Mariana Santos. As atletas permanecem em isolamento, estão sendo monitoradas e passam bem, algumas assintomáticas e outras com sintomas gripais. Elas estão em comunicação constante com os profissionais da área médica do clube.