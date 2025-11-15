Time de Neymar é campeão da etapa brasileira da Kings League e vai buscar o título continental Estadão Conteúdo 15.11.25 11h23 A Furia, time que tem Neymar e Cris Guedes como presidentes, conquistou o título da segunda edição da Kings League Brasil ao derrotar o G3X, de Gaules e Kelvin, por 3 a 1 nos shootouts, na noite desta sexta-feira. Com a vitória, a equipe garantiu vaga na Kings Cup America, torneio que reunirá os campeões do Brasil e do México. Agora, a Furia aguarda o vencedor da etapa mexicana, que será definido no domingo, no Final Four disputado em El Domo, na Cidade do México. A decisão foi realizada na Trident Arena, em Guarulhos, que recebeu grande público e contou também com a presença de Marcos e Cafu, pentacampeões mundiais, convidados para celebrar a noite. Dentro de campo, o título veio depois de uma final marcada por viradas e um papel decisivo do goleiro Victão. Após o empate por 4 a 4 no tempo regulamentar, o camisa 33 brilhou nos shootouts ao defender três cobranças e assegurar a taça - além da passagem à disputa continental. A Kings Cup America colocará frente a frente a Furia e o campeão mexicano, que sairá das semifinais entre Los Chamos FC x Atlético Parceros FC e Peluche Caligari x Raniza FC. A final definirá a primeira equipe campeã das Américas no formato criado por Gerard Piqué. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Kings League Furia G3X Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão 16.11.25 9h00 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 Carlos Ferreira Quem é o goleiro deste século no Pará 16.11.25 7h00 Futebol Confusão é registrada na entrada do Estádio da Ressacada para o jogo entre Remo e Avaí-SC Partida ocorre neste sábado (15), em Florianópolis, Santa Catarina 15.11.25 15h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00