Thunder reage e atropela Nuggets nos playoffs da NBA; Knicks vencem Celtics de novo

Depois de ser surpreendido no primeiro jogo da série contra o Denver Nuggets, o Oklahoma City Thunder reagiu na noite desta quarta-feira e atropelou o rival por 149 a 106, diante de sua torcida. Em outro duelo dos playoffs da NBA, o New York Knicks voltou a vencer o favorito Boston Celtics.

Em Oklahoma City, o Thunder empatou por 1 a 1 a série melhor de sete jogos após sofrer uma dura derrota logo no primeiro jogo do confronto, apesar de ser o grande favorito contra os Nuggets - o time de Oklahoma registrou a melhor campanha de toda a temporada regular da NBA.

O desconforto com a derrota na abertura da série, válida pelas semifinais da Conferência Oeste, pôde ser constatado com a forte reação do Thunder na quarta, com direito a recorde. O time da casa se tornou o dono do maior número de pontos num primeiro tempo de uma partida de playoffs, com 87. Superou, assim, os 86 obtidos pelo Cleveland Cavaliers contra o Golden State Warriors nas finais de 2017.

Além disso, o Thunder igualou o recorde de mais pontos num dos tempos em jogo de playoffs, alcançando os 87 registrados pelo Milwaukee contra o Denver em abril de 1978.

"Basicamente, foi um time jogando hoje", disse o astro do Denver, Nikola Jokic. "Sabíamos o que estava em jogo esta noite. Saímos desesperados. Queríamos apenas cuidar e controlar as coisas que sabíamos que podíamos. E fizemos um bom trabalho nisso, especificamente no início do jogo. O início nos ajudou durante o resto da noite", afirmou Shai Gilgeous-Alexander, cestinha da partida, com 34 pontos.

O principal jogador do Thunder contou com o apoio de Jalen Williams (17 pontos) e Chet Holmgren (15 pontos e 11 rebotes). Pels Nuggets, o maior pontuador foi o reserva Russell Westbrook, responsável por 19 pontos. Jokic, em noite discreta, contribuiu com 17 pontos, oito rebotes e seis assistências.

Os dois times voltam à quadra na noite de sexta-feira, no primeiro jogo a ser disputado na casa dos Nuggets. O vencedor desta série vai encarar na final do Oeste o vitorioso do confronto entre Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors, que lidera a série por 1 a 0.

Também nesta quarta, o New York Knicks voltou a surpreender o Boston Celtics fora de casa. Desta vez, venceu por um apertado placar de 91 a 90. Assim, lidera a série por 2 a 0 contra os atuais campeões da NBA. Josh Hart e Karl-Anthony Towns foram os destaques dos visitantes, com 23 pontos, e 21 pontos e 17 rebotes, respectivamente. Pelos Celtics, Jaylen Brown e Derrick White foram os principais jogadores em quadra, com 20 pontos cada.

As duas equipes retomam o confronto no sábado, com o primeiro jogo em Nova York, sede também da futura quarta partida. Assim, os Knicks terão dois jogos diante de sua torcida para tentar selar a série por 4 a 0.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Boston Celtics 90 x 91 New York Knicks - Knicks lideram por 2 a 0 Oklahoma City Thunder 149 x 106 Denver Nuggets - série está empatada por 1 a 1

Acompanhe o jogo desta quinta-feira:

Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors