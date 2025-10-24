Thunder bate Pacers em reedição da final da NBA após 2 prorrogações e recorde de pontos de Shai Estadão Conteúdo 24.10.25 8h57 Thunder e Pacers fizeram sete grandes jogos na decisão da NBA na temporada passada e repetiram a dose na noite desta quinta-feira, logo na segunda rodada da atual edição. Em disputa acirrada desde o início no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis, o desfecho foi o mesmo: triunfo do time de Oklahoma e show de Shai Gilgeous-Alexander. Após duas prorrogações, os campeões ganharam por 141 a 135 com recorde do atual MVP, que anotou incríveis 55 pontos. Depois de mostrar-se encantando ao receber o anel de campeão na largada da temporada, com direito a dancinha e cara de espanto, Shai mostrou que o Thunder chega forte na busca do bicampeonato. Depois de derrubar o forte Houston Rockets de Kevin Durant, repetiu a dose contra o vice-campeão Indiana Pacers, fora de casa, em segundo jogo decidido após duas prorrogações, algo inédito na NBA. Foi do canadense o primeiro ponto do reencontro, em lance livre. Os Pacers sofreram bastante para parar o ala-armador do Thunder e cometeram diversas faltas. Shai cobrou impressionantes 26 lances livres, acertando 23 para somar seu quinto jogo com 50 pontos. E poderia também ser os últimos ainda no tempo normal. Em partida bastante equilibrada, mesmo com os Pacers desfalcados de sua estrela, Tyrese Haliburton (rompeu o tendão de Aquiles no jogo 7 das finais da NBA), Siakam igualou o placar em 113 a 113 restando apenas sete segundos. Shai ainda teve a bola do jogo, mas errou o arremesso de três e a definição foi à prorrogação. Os donos da casa chegaram a ter cinco pontos de vantagem no primeiro tempo extra, mas o Thunder virou com Shai subindo para 46 pontos. O 124 a 124 veio no estouro do relógio e mais cinco minutos na disputa. Na segunda prorrogação, o canadense se destacou, anotou nove vezes de fechou o triunfo assim como abriu a partida, em lance livre. "Ele pensa constantemente em como pode melhorar", elogiou Mark Daigneault, técnico do Thunder, ao falar da frieza e habilidade de Gildeous-Alexander. "Ele está constantemente refletindo sobre si mesmo. Ele está constantemente em autocrítica." CURRY BRILHA E WARRIORS SUPERAM O DENVER NA PRORROGAÇÃO Depois de uma apresentação tímida na estreia, com apenas 23 pontos, Stephen Curry deu show no duelo contra o sempre duro Denver Nuggets, ao anotar 42 pontos no triunfo do Golden State Warriors por 137 a 131 no tempo extra, ofuscando o triple-double de Nikola Jokic (25 pontos, 13 rebotes e 10 assistências) e os incríveis 50 pontos de Aaron Gordon. A segunda vitória dos Warriors foi complicada, pois o time perdia por nove pontos no intervalo e viu os Nuggets dominarem boa parte da partida. Uma cesta de três de Curry (foram seis na partida) definiu os 120 a 120 e a prorrogação, na qual o astro anotou oito vezes para comandar os 137 a 131 com sua tradicional comemoração de "dormir" para o oponente. RESULTADOS DESTA QUINTA-FEIRA: Indiana Pacers 135 x 141 Oklahoma City Thunder Golden State Warriors 137 x 131 Denver Nuggets JOGOS DESTA SEXTA-FEIRA: Toronto Raptors x Milwaukee Bucks Orlando Magic x Atlanta Hawks Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers New York Knicks x Boston Celtics Memphis Grizzlies x Miami Heat New Orleans Pelicans x San Antonio Spurs Houston Rockets x Detroit Pistons Dallas Mavericks x Washington Wizards Sacramento Kings x Utah jazz Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves Portland Trail Blazers x Golden State Warriors Los Angeles Clippers x Phoenix Suns Indiana Pacers x Oklahoma City Thunder Golden State Warriors x Denver Nuggets 