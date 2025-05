Thiago Wild elimina algoz de João Fonseca e entra na chave do Masters 1000 de Roma

Menos de uma semana após a derrota de João Fonseca para Jesper de Jong, Thiago Wild vingou o compatriota nesta terça-feira no qualifying do Masters 1000 de Roma. O tenista brasileiro superou o holandês por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4, e garantiu sua vaga na chave principal do torneio italiano.

De Jong, atual número 93 do mundo, surpreendeu Fonseca na semana passada logo na estreia no Challenger de Estoril, em Portugal. Na ocasião, o holandês brilhou em quadra, com a melhor partida de sua vida, segundo sua própria definição na entrevista pós-jogo. Assim, impôs a primeira derrota de Fonseca em torneio de nível Challenger nesta temporada - o brasileiro vinha de dois títulos nestas competições.

Nesta terça, Wild não se intimidou com a grande performance do holandês na semana passada. O primeiro set, sem quebras de saque, foi definido no tie-break. No segundo, De Jong obteve a primeira quebra da partida e abriu 3/1. O brasileiro, então, buscou a reação, devolvendo a quebra e se impondo novamente no serviço do europeu no 10º game.

Com a vitória, o tenista paranaense "furou" o qualifying, a fase preliminar dos torneios, e conquistou a vaga na chave principal. Assim, vai se juntar a Fonseca entre os principais tenistas do mundo na competição italiana, a última grande antes de Roland Garros, que começa no dia 25 deste mês.

Wild jogará a chave principal de um torneio de nível Masters 1000 pela nona vez. No total, ele soma nove vitórias e oito derrotas. Os compatriotas Thiago Monteiro e Felipe Meligeni também estavam no qualifying, mas não avançaram. O Brasil será representado por Beatriz Haddad Maia na chave principal feminina.