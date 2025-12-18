Thiago Silva oficializa despedida do Fluminense: 'Profundamente grato ao clube' O principal motivo para romper o vínculo atual é a distância da família, que não acompanhou o jogador desde que retornou às Laranjeiras, na metade do ano passado Estadão Conteúdo 18.12.25 16h14 Thiago Silva (Instagram @thiagosilva) Um dos maiores nomes da história do Fluminense, o zagueiro Thiago Silva, 41 anos, encerrou nesta quinta-feira o seu ciclo nas Laranjeiras. O defensor rescindiu o contrato e publicou uma postagem nas redes sociais onde manifestou o seu amor ao time de coração: "Profundamente grato ao clube". O principal motivo para romper o vínculo atual é a distância da família, que não acompanhou o jogador desde que retornou às Laranjeiras, na metade do ano passado. Seus dois filhos atuam na base do Chelsea, na Inglaterra. "Nosso tempo juntos foi mais curto do que imaginávamos, mas intenso o suficiente para criar memórias que levarei para toda a vida", diz a abertura do texto onde ele anuncia a sua saída. Na postagem, o zagueiro faz um agradecimento geral a todos as pessoas que o acompanharam nesta última passagem no Fluminense. "Sou profundamente grato ao clube, à comissão técnica, aos meus companheiros de equipe, à minha família e, especialmente à torcida, que transformou esse sonho em realidade e me fez sentir em casa desde o primeiro dia." O primeiro sinal de que o seu ciclo estava próximo do fim aconteceu logo após a eliminação do Fluminense para o Vasco, nas semifinais da Copa do Brasil, quando o atleta teve uma conversa com os companheiros no vestiário. Na sequência da postagem, ele exaltou ainda os momentos que teve ao lado da torcida. "Para onde quer que Deus me conduza nesta jornada, os momentos que vivemos juntos permanecerão eternos em minha história. Mesmo que, neste momento, eu não esteja vestindo as cores tricolores, elas sempre estarão em minhas veias", finalizou o atleta. A saída de Thiago Silva, no entanto, não significa uma aposentadoria. A tendência é que ele arrume uma equipe na Inglaterra para que possa novamente ficar perto da família. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fluminense Thiago Silva despedida COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 Futebol Leão, faltam apenas duas semanas 18.12.25 10h34 FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 FUTEBOL Após rescindir e pedir na justiça R$4 milhões do Paysandu, volante acerta com time da Série B Jogador Leandro Vilela vai defender as cores do Náutico-PE, na Série B de 2026 18.12.25 9h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES ATENTADO Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida 17.12.25 20h51 FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21