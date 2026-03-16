Thiago Neves inicia carreira de técnico na base do Bangu: 'Ajudar no desenvolvimento de jovens' Estadão Conteúdo 16.03.26 19h57 Thiago Neves está de volta ao futebol. Dois anos e cinco meses após abandonar os gramados, o habilidoso meia agora se dedicará à carreira de técnico no sub-20 do Bangu. A estreia ocorre nesta quarta-feira, diante do Fluminense, no qual se destacou no campo. "O Bangu tem um novo técnico para a equipe sub-20 na sequência da temporada. Na manhã desta segunda (16/03), o ex-jogador Thiago Neves foi apresentado e assume a categoria em sua primeira experiência à beira do campo", revelou a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). O ex-jogador se aposentou em outubro de 2023 após defender as cores de clubes gigantes do País, casso de Fluminense, Flamengo, Cruzeiro e Internacional. Também, vestiu a camisa da seleção brasileira. Sem jamais desistir do sonho de prosseguir no futebol, concluiu os cursos de Treinador Licença B e Gestão Esportiva da CBF e agora inicia na nova função. "Estou muito feliz com essa oportunidade. O Bangu é um clube tradicional e que tem um trabalho muito sério com as categorias de base. Quero ajudar no desenvolvimento desses jovens e transmitir um pouco da experiência que tive dentro de campo", afirmou o ex-meia. Ele fez parte da comissão técnica de Flávio Tinoco na reta final do Campeonato Carioca e já respirava o dia a dia do alvirrubro, vice-campeão da Taça Rio, superado na decisão pelo Botafogo. Agora, ganha chance como comandante do time sub-20 e já estreia no cargo nesta quarta-feira, diante do Fluminense, no estádio Marcelo Vieira, pela terceira rodada da Copa Rio da categoria. Thiago Neves assume a vaga que era de Roberto Teixeira. "É importante agradecer ao Roberto Teixeira por todo o tempo em que esteve no Bangu. Ele construiu uma história importante nas nossas categorias de base e esperamos que possa retornar ao clube em outra função", afirmou Luciana Lopes, da diretoria do clube. "Iniciamos agora um novo ciclo com o Thiago Neves, que traz algo que o futebol respeita muito: a mentalidade de campeão. Quem venceu dentro de campo sabe exatamente o que é necessário para competir e para ganhar", explicou. "É essa cultura que queremos fortalecer no Bangu. Mais do que participar das competições, queremos formar jogadores preparados para competir e entrar em campo sempre para vencer." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Rio sub-20 Bangu Thiago Neves COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo se prepara em Curitiba para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão Equipe azulina permanece no Paraná após derrota para o Coritiba e faz preparação para o duelo da próxima quinta-feira (19) 16.03.26 12h52 FUTEBOL Contra o Remo, atacante Pedro pode alcançar marca histórica no Flamengo; saiba detalhes Atacante rubro-negro pode ultrapassa Gabigol e se tornar o maior artilheiro do clube no século XXI 16.03.26 12h43 futebol Remo se une a Flamengo e Grêmio em articulação por reunião para discutir gestão da Libra Clubes convocaram assembleia para debater rumos da liga e revisar contratos de direitos de transmissão do Brasileirão 16.03.26 11h13 futebol Pikachu analisa derrota do Remo e projeta jogo contra o Flamengo: 'A gente tem que ter ambição' Jogador azulino lamentou o resultado e disse que o time tem pecado nos detalhes 16.03.26 10h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana 16.03.26 9h36 FUTEBOL Última chance a Neymar? Ancelotti convoca seleção brasileira para amistosos nos EUA Os amistosos do fim deste mês, contra França, dia 26, e Croácia, dia 31, podem servir para tirar algumas dúvidas que ainda estão na cabeça do treinador italiano 16.03.26 8h42 futebol Pikachu analisa derrota do Remo e projeta jogo contra o Flamengo: 'A gente tem que ter ambição' Jogador azulino lamentou o resultado e disse que o time tem pecado nos detalhes 16.03.26 10h23 futebol Remo se une a Flamengo e Grêmio em articulação por reunião para discutir gestão da Libra Clubes convocaram assembleia para debater rumos da liga e revisar contratos de direitos de transmissão do Brasileirão 16.03.26 11h13