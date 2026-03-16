Thiago Neves inicia carreira de técnico na base do Bangu: 'Ajudar no desenvolvimento de jovens'

Thiago Neves está de volta ao futebol. Dois anos e cinco meses após abandonar os gramados, o habilidoso meia agora se dedicará à carreira de técnico no sub-20 do Bangu. A estreia ocorre nesta quarta-feira, diante do Fluminense, no qual se destacou no campo.

"O Bangu tem um novo técnico para a equipe sub-20 na sequência da temporada. Na manhã desta segunda (16/03), o ex-jogador Thiago Neves foi apresentado e assume a categoria em sua primeira experiência à beira do campo", revelou a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

O ex-jogador se aposentou em outubro de 2023 após defender as cores de clubes gigantes do País, casso de Fluminense, Flamengo, Cruzeiro e Internacional. Também, vestiu a camisa da seleção brasileira. Sem jamais desistir do sonho de prosseguir no futebol, concluiu os cursos de Treinador Licença B e Gestão Esportiva da CBF e agora inicia na nova função.

"Estou muito feliz com essa oportunidade. O Bangu é um clube tradicional e que tem um trabalho muito sério com as categorias de base. Quero ajudar no desenvolvimento desses jovens e transmitir um pouco da experiência que tive dentro de campo", afirmou o ex-meia.

Ele fez parte da comissão técnica de Flávio Tinoco na reta final do Campeonato Carioca e já respirava o dia a dia do alvirrubro, vice-campeão da Taça Rio, superado na decisão pelo Botafogo. Agora, ganha chance como comandante do time sub-20 e já estreia no cargo nesta quarta-feira, diante do Fluminense, no estádio Marcelo Vieira, pela terceira rodada da Copa Rio da categoria.

Thiago Neves assume a vaga que era de Roberto Teixeira. "É importante agradecer ao Roberto Teixeira por todo o tempo em que esteve no Bangu. Ele construiu uma história importante nas nossas categorias de base e esperamos que possa retornar ao clube em outra função", afirmou Luciana Lopes, da diretoria do clube.

"Iniciamos agora um novo ciclo com o Thiago Neves, que traz algo que o futebol respeita muito: a mentalidade de campeão. Quem venceu dentro de campo sabe exatamente o que é necessário para competir e para ganhar", explicou. "É essa cultura que queremos fortalecer no Bangu. Mais do que participar das competições, queremos formar jogadores preparados para competir e entrar em campo sempre para vencer."