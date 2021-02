Thiago Neves comemora permanência do Sport na Série A

Fim do sufoco. Na tarde deste domingo, o Sport foi derrotado pelo Atlético-MG por 3 a 2, mas devido ao empate do Vasco diante do Corinthians, o Leão sacramentou a sua permanência na Série A por mais um ano.

+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Na saída de campo, o meia Thiago Neves, um dos principais jogadores da campanha, comemorou a fuga da queda e valorizou a atuação do time.

‘Bom saber que o objetivo foi alcançado, que é a permanência. Conseguimos. Fizemos jogo de igual para igual contra um time que brigou o campeonato todo pelo título’, declarou.

Com 42 pontos, o Sport fica na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro e encerra a sua participação diante do Athletico, na Arena da Baixada.